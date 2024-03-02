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Togg mart kampanyasını duyurdu: Peki, Togg'da Mart fiyatları ne kadar?

Togg, T10X için Trumore uygulamasıyla mart ayına özel finans desteği sunduğunu duyurdu. İşte firmadan yapılan açıklamaya göre kampanya detayları ve fiyatlar...

02 Mart 2024 | 20:43
Son Güncellenme: 02 Mart 2024 | 21:01
Togg mart kampanyasını duyurdu: Peki, Togg'da Mart fiyatları ne kadar?

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, marka, T10X siparişleri için farklı finansman avantajları sunmaya başladı. Togg'dan yapılan açıklamaya göre kampanya detayları ve mart ayı fiyatları şöyle:

1 Kredi seçeneği

Kredi seçeneği Mart ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, en donanımlı versiyon olan T10X V2 uzun menzil için 350 bin lira krediye yüzde 0 faiz ve 12 ay vadeyle ödeme seçeneği sunuldu. Kampanyayı tercih edenler, aylık 29 bin 167 lira ödeme yapacak.

2 VADE SEÇENEKLERİ

VADE SEÇENEKLERİ Kampanyanın yanı sıra T10X V2 uzun menzilde 12 ay vadeli yüzde 0,37 faizli aylık 34 bin 384 lira geri ödemeli 400 bin lira veya 575 bin lira krediye yüzde 1,99 faiz ve aylık 32 bin 459 lira ödemeyle 24 ay vadeli seçenekler de mevcut.

3 T10X V1'de yüzde 50'ye kadar kredi seçeneği

T10X V1'de yüzde 50'ye kadar kredi seçeneği Açıklamaya göre T10X'in V1 uzun menzil ve V1 standart menzil için de farklı finansman seçenekleri bulunuyor. Bu araçların bedelinin yüzde 50'sine kadar kredi ve 36 ay vade imkanı mevcut. Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım'ın Togg için özel olarak uyguladığı kredi faiz oranı yüzde 2,99. Firma, mart ayında T10X sipariş eden kullanıcılar için nisan sonuna kadar fiyat sabitleme garantisi veriyor.

4 FİYATLAR NE KADAR?

FİYATLAR NE KADAR? Teknoloj&konfor paketi ve 22 kW AC şarj kapasitesiyle satışa sunulan T10X V1 standart menzil seçeneği 1 milyon 477 bin 600 lira, uzun menzil seçeneği ise 1 milyon 718 bin lira.

5 EN DONANIMLA PAKET FİYATI

EN DONANIMLA PAKET FİYATI En donanımlı T10X V2 uzun menzilin fiyatı ise kış paketi ve 22 kW AC şarj kapasitesiyle birlikte 1 milyon 863 bin lira.

6 Trumore üzerinden sipariş

Trumore üzerinden sipariş T10X sahibi olmak isteyenler, şirketin mobil uygulaması Trumore üzerinden siparişlerini verebiliyor.

7 Sipariş nasıl veriliyor?

Sipariş nasıl veriliyor? Sipariş vermek için App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indirip kimlik (ID) oluşturmak gerekiyor. T10X için bu yıl çekiliş yapılmıyor. Teslimatlar, sipariş sırası, konfigürasyon özellikleri ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre gerçekleştiriliyor.
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