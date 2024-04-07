Togg, Nisan ayı kampanyasını duyurdu. TRT'nin haberine göre 800 bin liraya yüzde sıfır faiz ve 12 ay vade ile ödeme seçeneği sunuluyor.
- Kampanyaya katılım anlaşmalı bankalar üzerinden gerçekleştirilecek.
- Dileyen kullanıcılar 800 bin liraya yüzde 1,99 faiz ve 30 ay vade seçeneğinden faydalanabilecek.
- Kampanya Togg'un T10X V2 uzun menzilli versiyonu için geçerli olacak.
- Trumore'u telefonlarına indiren kullanıcılar kullanıcı kimliği oluşturup sipariş verebilecek.
- Sipariş sırası ve istenen konfigürasyona göre teslimatlar yapılacak. Kampanya ile ilgili tüm detaylara Trumore uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor.