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Togg nisan ayı kampanyasını duyurdu

Togg nisan ayına ilişkin kampanyasını duyurdu... İşte Togg'dan yapılan açıklamanın detayları

07 Nisan 2024 | 12:56
Togg nisan ayı kampanyasını duyurdu

Togg, Nisan ayı kampanyasını duyurdu. TRT'nin haberine göre 800 bin liraya yüzde sıfır faiz ve 12 ay vade ile ödeme seçeneği sunuluyor.

  • Kampanyaya katılım anlaşmalı bankalar üzerinden gerçekleştirilecek. 
  • Dileyen kullanıcılar 800 bin liraya yüzde 1,99 faiz ve 30 ay vade seçeneğinden faydalanabilecek.
  • Kampanya Togg'un T10X V2 uzun menzilli versiyonu için geçerli olacak. 
  • Trumore'u telefonlarına indiren kullanıcılar kullanıcı kimliği oluşturup sipariş verebilecek.
  • Sipariş sırası ve istenen konfigürasyona göre teslimatlar yapılacak. Kampanya ile ilgili tüm detaylara Trumore uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor.
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