Togg satılıyor mu? Yeni yönetim kurulu başkanı Tosyalı'dan açıklama

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (Togg) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, yeni görevi sonrası ilk olarak Ekonomi’ye konuştu. Tosyalı, Togg’un Çinlilere satılacağına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Togg’un Çinlilere ya da farklı gruplara satılması gündemimizde yok. Aksine Togg, yeni yönetimle birlikte çok daha büyüyecek” dedi.

Sanayi çevrelerinde Togg’un karlılık sorunu yaşadığına dair iddialar da söz konusuydu. Togg’un satışlarının iyi gittiğini vurgulayan Tosyalı, “Togg, Türkiye’nin en çok satılan elektrikli otomobili. Sadece eylül ayında 2.200 araç sattık” dedi.

Togg, bu yılın ilk dokuz ayında 17 bin 49 araç sattı. Tosyalı, Togg’un gelecek yıl yeni modellerin üretimine başlayacağını, bu sayede büyümesini hızlandıracağını ifade etti. Tosyalı, 2025’te başlayacak ihracatla birlikte küresel bir teknoloji markası haline gelme hedeflerine ulaşma noktasında önemli bir adım atacaklarını ifade etti.

Ekonomi Gazetesi ve PwC işbirliğinde bu yıl Sapanca’da 3’üncüsü gerçekleştirilen Dönüşen Liderlik Zirvesi’nin konuşmacılarından olan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, sahnede yaptığı konuşmasında da Togg’a yönelik değerlendirme yaptı. Tosyalı, “Geçen yıl halkımız büyük bir teveccüh ile Togg’u bağrına bastı. Devletimizin desteği ile sanayici ve girişimciler ülkemizin yerli bir otomobil markası olsun diye çalıştı. 5 grubun bir araya gelmesi ile Togg ortaya çıktı. Togg, ülkemizin elektro mobilite alanında ilk otomobili. İlk otomobil olma özelliği ile tereddütler de vardı, bugün bu tereddütlerin tamamı aşıldı. İkinci modelimizi önümüzdeki yıl çıkaracağız, diğer modellerimizin de hazırlığına başladık. Tüketicinin istediği zaman ulaşacağı noktalarda daha aktif bir pazarlama yönetimiyle daha iyi bir dönem başladı. Tüketicinin daha çok mutlu olacağı ve öncelikli olarak tercih edeceği bir markayı yaşatıp, devam ettireceğiz” diye konuştu.

Yeni yönetim görev dağılımı yaptı

Geçen hafta Togg’dan yapılan açıklamaya göre, 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24 Eylül’de şirketin Gebze Bilişim Vadisi’ndeki genel merkezinde tüm hissedarların katılımıyla gerçekleşti. Genel Kurul sonunda Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ’nin Yönetim Kurulu’ndaki isimler Fuat Tosyalı, Ahmet Nazif Zorlu, Kamilhan Süleyman Yazıcı, Talip Altuğ Aksoy, Ali Taha Koç, Şerif Yavuz Tosyalı, Şenol Kazancı, Olgun Zorlu, Hakan Ülken’den oluştu. Yeni Togg Yönetim Kurulu’nun geçen hafta gerçekleşen ilk toplantısında ise görev dağılımı yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Tosyalı, Başkan Yardımcılığı’na Ahmet Nazif Zorlu seçildi.

“Çinli devlerin Türkiye’ye ilgisi, Togg’dan sonra oldu”

Çin’in küresel otomobil endüstrisindeki hızlı büyümesine ve Türkiye pazarına ilgisine yönelik de açıklama yapan Tosyalı, şunları kaydetti:

“Biz geçen yıl Togg’da sipariş açtık ve 20 bin otomobil vereceğimizi söyledik. 177 bin kişi önden sipariş başvurusu yaptı, herkes kuyruktaydı. Çin’de de devasa firmalar var ama bir tanesi Türkiye’ye yatırıma gelmedi. ‘Türk halkı orada otomobil bulamıyor, gidip orada yatırım yapalım’ demediler. Sonra Türkiye’de bir yatırım aşkı doğdu, yatırım yaptılar. Çünkü ülkelerinde satamıyorlardı, tüketim talebi kalmadı.”