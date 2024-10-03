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Togg satışlarında 4 ayın en iyi performansı

Togg satışları, eylül ayında 2 bin 200 adete ulaşarak dört ayın en iyi performansını kaydetti.

03 Ekim 2024 | 10:40
Togg satışlarında 4 ayın en iyi performansı

Eylül'de Türkiye'de Tesla satışı da 2 bin 475 adet oldu. Devam eden finansman kampanyasının da etkisiyle Eylül ayında Togg satışları dip seviyelerden hızlı bir toparlanma kaydetti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Eylül ayında 2 bin 200 adet Togg satışı gerçekleşti. Böylelikle dört ayın en yüksek satış adedine ulaşıldı. Ağustos'ta Togg satışları 601 adet ile 2023 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeye gerilemişti.

Eylül ayı rakamlarıyla birlikte 2024'ün ilk dokuz ayında Togg satışlarının 17 bin 49 adet olarak gerçekleştiği görüldü.

Eylül ayı ABD'li elektrikli araç markası Tesla'nın da Türkiye pazarında hayat belirtisi gösterdiği bir satış dönemi oldu.

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Sanica Isı'dan (SNICA) bedelsiz açıklaması
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Piyasalarda 'jeopolitik' alarm: TL varlıklarda satış baskısı devam eder mi?
Küresel piyasalarda Orta Doğu gerginliği
Hareket Proje'de üst düzey atama
Dört hisseye kredili işlem yasağı
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