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  • Togg sıfır faiz kampanya detayları nedir? TX10 modeli 12 ay ve 48 ay kredi seçenekleri hesaplama tablosu

Togg sıfır faiz kampanya detayları nedir? TX10 modeli 12 ay ve 48 ay kredi seçenekleri hesaplama tablosu

Togg, bireysel ve kurumsal kullanıcılarına yönelik T10X modeli için sıfır faizli finansman desteği kampanyasını nisanda da sürdüreceğini duyurdu.

16 Nisan 2025 | 14:51
Togg sıfır faiz kampanya detayları nedir? TX10 modeli 12 ay ve 48 ay kredi seçenekleri hesaplama tablosu

T10X Versiyonlar

V1 RWD Standart Menzil

V1 RWD Uzun Menzil

V2 RWD Uzun Menzil

Teslim Fiyatları

1.440.000 ₺

1.680.000 ₺

1.830.000 ₺

Opsiyonlar

Versiyon

Opsiyon Fiyatları

19 İnç Jantlar

V1

30.000 ₺

Teknoloji ve Konfor Paketi

V1

35.000 ₺

Kış Paketi

V2

20.000 ₺

Akıllı Destek Paketi

V2

20.000 ₺

22 kW AC Şarj Kapasitesi

V1, V2

30.000 ₺

Panoramik Cam Tavan

V1, V2

50.000 ₺

Meridian Premium Ses Sistemi

V2

50.000 ₺

 

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında bireysel kullanıcılar, T10X V2 modeli için 500 bin lira krediye yüzde sıfır faizle 12 ay vade veya 1 milyon lira krediye 48 aya kadar vade seçeneklerinden yararlanabilecek. Kurumsal kullanıcılar ise 1 milyon 500 bin lira krediye 48 ay vadeyle sahip olabilecek.
Togg, 16 aydır yüzde 10 ÖTV diliminde sabit kalan fiyatlarla T10X satışlarını sürdürürken, opsiyon donanım fiyatlarında güncelleme yaptı. Yeni düzenlemeye göre, 22 kilovat AC şarj kapasitesi 30 bin lira, panoramik cam tavan 50 bin lira ve Meridian Premium Ses Sistemi de 50 bin lira olarak belirlendi.
Bu değişikliklerden T10X siparişini 1-10 Mart'ta veren kullanıcılar etkilenmeyecek.
16 aydan bu yana fiyat artırmayan Togg, T10X V1 standart menzili 1 milyon 440 bin lira, V1 uzun menzili 1 milyon 680 bin lira ve V2 uzun menzili 1 milyon 830 bin lira başlangıç fiyatıyla kullanıcılarla buluşturuyor.
Öte yandan, Togg, nisan döneminden itibaren T10X ile test süreçleri devam eden ikinci cihazı T10F için ADAS sistemlerini ortaklaştırıyor. Bu kapsamda nisan kampanyasıyla birlikte siparişleri alınan T10X'lerde "adaptif akıllı hız sabitleyici (ACC)" standart hale gelirken, "uzun far asistanı", "adaptif sürücü asistanı", "arka trafik çarpışma uyarısı", "adaptif akıllı hız sabitleyicinin dur-kalk fonksiyonu" ve "yoğun trafik pilotu" özellikleri geçici bir süre aktif olmayacak. Bu özellikler, 2025 içinde Togg tarafından belirlenecek bir tarihte güncellemeyle aktif hale getirilecek. GSR2 regülasyonunun zorunlu kıldığı özellikler ise tüm T10X'lerde standart olarak sunulmaya devam edecek.

6 2 Bireysel Kullanıcı ödeme tablosu

2 Bireysel Kullanıcı ödeme tablosu

7 4 TOGG Kurumsal ödeme tablosu

4 TOGG Kurumsal ödeme tablosu
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Borsada yarın temettü dağıtacak 2 hisse var
Enka İnşaat temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 9 şirket
Migros temettü kararını duyurdu
Avrupakent GYO (AVPGY) kesinleşen temettü kararını açıkladı
SPK bülteni: 3 kişiye işlem yasağı geldi
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 3 hissede bedelsiz sermaye artırımı var
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
Borsada dün temettü kararı açıklayan 3 şirket
Bugün 3 şirket temettü dağıtacak
Bir şirkette daha temettü kararı kesinleşti: 4,47 TL
GERİ
İLERİ
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