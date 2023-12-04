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Togg, Tesla'yı solladı

Elektrikli otomobillerin pazar payı ilk 11 ayda yüzde 7'yi aşarak ayrı bir rekor kırdı. Kasım ayıyla beraber Togg, 2023 yılı toplam satışlarda Tesla'yı geride bıraktı.

04 Aralık 2023 | 12:57
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Togg, Tesla'yı solladı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin verilerine göre 11 ayda 60 bin 101 rakamına ulaşan elektrikli otomobil satışlarının pazardan aldığı pay yüzde 7,1 olarak gerçekleşti. Hibrit otomobillerin pazar payı ise 89 bin 13 satışla yüzde 10,6 oldu. 

Markaların satış rakamlarına bakıldığında ise Togg, kasımda aylık teslimat rekorunu tazeledi. Geçen ay 4 bin 401, mayıstan bu yana ise toplam 13 bin 572 T10X kullanıcılarla buluşturuldu.

Böylece Togg, 11 ayda elektrikli otomobil satışlarında zirvede yer alırken, onu 11 bin 600 satışla Tesla izledi. ODMD raporunda, Tesla markasına ait verilerin, kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirlendiği kaydedildi.

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