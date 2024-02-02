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TOGG teslimat sayısı açıklandı: İşte yollardaki T10X sayısı

TOGG'dan yapılan açıklamada bugün itibarıyla yollardaki T10X sayısının 21 bin 208 adede ulaştığı duyuruldu

02 Şubat 2024 | 09:43
TOGG teslimat sayısı açıklandı: İşte yollardaki T10X sayısı

TOGG'un sosyal medya hesabından dün yapılan açıklamada, "Geride bıraktığımız Ocak ayına hızlı bir göz atalım. Togg Teknoloji Kampüsü'nde bakım, onarım ve envanter sayımları ardından 8 Ocak'ta yeniden üretime başladık." denildi. 

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

"9 Ocak'ta, Las Vegas'ta düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES2024'te güncel tasarımıyla T10F'i dünya sahnesine çıkardık. 20 Ocak'ta T10X için çekilişsiz, kurasız, genel sipariş dönemini başlattık. 

Ocak ayının sonunda ailemiz daha da genişledi ve 1625 yeni kullanıcımız T10X'lerine kavuştu. Bugün itibarıyla yollardaki T10X sayısı 21 bin 208 adede ulaştı" 

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