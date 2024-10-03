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Togg'un fastback modeli T10F görücüye çıktı: Ön siparişler ne zaman?

Togg'un ilk fastback modeli T10F, TEKNOFEST Adana'da görücüye çıktı

03 Ekim 2024 | 12:54
Son Güncellenme: 03 Ekim 2024 | 13:43
Togg'un fastback modeli T10F görücüye çıktı: Ön siparişler ne zaman?

TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. Pek çok yeni teknolojinin tanıtıldığı etkinlik kapsamında, gelecek yıl piyasaya sunulması beklenen Togg'un ilk sedan modeli T10F de görücüye çıktı. (Video için) İşte modelle ilgili bilgiler: 

1 DAHA UZUN MENZİL

DAHA UZUN MENZİL Biraz daha spor ve aynı zamanda araçtan beklentileri de karşılayacak şekilde dizayn edilen T10F, piyasadaki mevcut SUV modelden 80 kilometre daha fazla yani 600 kilometre menzile sahip olacak.

2 BAKAN KACIR TEST ETMİŞTİ

BAKAN KACIR TEST ETMİŞTİ Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, geçen hafta Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Togg kampüsünü ziyaret etmiş ve güvenlikten dayanıma test süreçleri başlatılan T10F'nin sürüşünü gerçekleştirmişti. Bakan Kacır, burada yaptığı değerlendirmede, "T10F ile birlikte aslında çok farklı bir hedef kitleye de Togg artık sesleniyor olacak. Bu model biraz daha spor ama aynı zamanda bir sedan araçtan beklentileri de karşılayacak şekilde tasarlandı." demişti.

3 ÖN SİPARİŞLER NE ZAMAN?

ÖN SİPARİŞLER NE ZAMAN? Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş da 27 Aralık 2019'da ön gösterimi yapılan T10F'i CES 2024'te de kullanıcıların beğenisine sunduklarını hatırlatarak, "Günümüzün tasarım dinamiklerini yansıtan ve sedan modellerden olan beklentileri de karşılayan bir 'fastback' olarak tasarladığımız T10F'nin 2025'in ilk çeyreğinde tanıtımını gerçekleştirmeyi ve ön siparişlerini toplamayı hedefliyoruz. Nisandan itibaren yeni akıllı cihazımızı Türkiye'den başlayarak kullanıcılarımızla buluşturacağız." açıklamasında bulunmuştu.

4 2 FARKLI DONANIM SEVİYESİ

2 FARKLI DONANIM SEVİYESİ T10F, RWD standart menzil (arkadan itiş), RWD uzun menzil (arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere 3 farklı teknik versiyon ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak.

5 MENZİL

MENZİL 160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak. Modelin 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor.

6 BATARYA KAPASİTESİ

BATARYA KAPASİTESİ Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh'ye çıkacak.
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