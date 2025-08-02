Togg'un ÖTV zamlı fiyat listesi belli oldu

ÖTV değişikliğinden kısa bir süre sonra Tesla Türkiye, Model Y için fiyatları güncellemişti. Togg'un T10X modeli için de yapılacak güncelleme merakla bekleniyordu. Sonunda resmi fiyatlar açıklandı. İşte Togg T10X fiyat listesi:

T10X V1 RWD Standart Menzil modelinin başlangıç fiyatının 1 milyon 862 bin TL olduğu görülüyor. Bu modelin fiyatı daha önce 1 milyon 440 bin TL seviyesindeydi. T10X V1 RWD Standard Range'in anahtar teslim fiyatı ise 1 milyon 952 bin TL.

Öte yandan T10X V1 RWD Uzun Menzil modelinin anahtar teslim fiyatı ise 2 milyon 302 bin TL.

Son olarak T10X V2 RWD Uzun Menzil modeline bakıldığında fiyat 2 milyon 428 bin TL'ye çıkıyor. Ayrıca eğer ses sistemi ve panoramik can tavan gibi donanımlar eklenirse fiyat 3 milyon TL'yi aşıyor.

Togg ağustosa özel kampanya duyurdu

Togg, ağustos ayında stoklarla sınırlı kampanyası kapsamında bireysel kullanıcılara üç farklı finansman avantajı sunuyor. Bu kapsamda T10X V2 modeline sahip olmak isteyen bireysel kullanıcılar;

250 bin TL kredi için yüzde 0 faizli, 12 ay vadeli, aylık 20 bin 883 TL taksitli,

1 milyon 500 bin TL kredi için yüzde 2,99 faizli, 48 ay vadeli ve aylık 69.439 TL taksitli,

1 milyon TL kredi için ise yüzde 2,89 faizli, 48 ay vadeli ve aylık 45.280 TL taksitli seçeneklerden faydalanabiliyor.

Kurumsal kullanıcılar ise ağustos ayı boyunca T10X V2 modeline, 1 milyon 750 bin TL krediye yüzde 3,09 faizli, 48 ay vadeli ve aylık 72.419 TL taksitli seçenekle sahip olabiliyor. Kurumsal kullanıcılar da dilerlerse tıpkı bireysel kullanıcılar gibi yüzde 0 faizli 12 ay vadeli 250 bin TL krediden yararlanabiliyor.