TOGG’un yeni modeli T10F satışa sunuluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla Türkiye'nin yerli ve milli otomobil rüyası için kurulan TOGG, bugün itibarıyla kuruluşunun yedinci yılını doldurdu. TOGG, Avrupa hedefleri kapsamında 2021 Mayıs ayında Stuttgart'ta TOGG Europe GmbH'yi kurmuştu. Avrupa'da da önemli mobilite şirketlerinden biri olmayı hedefleyen TOGG, T10X modelini bu yılın sonundan itibaren Avrupa'da ön siparişe açmayı hedefliyor. Marka T10X’le başlayacağı ihracatını 2026'da T10F modeliyle çeşitlendirmeyi planlıyor.

T10F yakında kullanıcılarla buluşacak

T10X'in teslimatlarının yanı sıra yeni model çalışmalarını da sürdüren TOGG, 2019'da ön gösterimini yaptığı doğuştan elektrikli ikinci akıllı cihazının seri üretime en yakın prototipini "T10F" model ismiyle dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2024'te kamuoyu ile paylaştı.

2024 Ağustos ayında mühendislik testleri başlayan modern fastback modeli T10F, TEKNOFEST Akdeniz kapsamında Adana'da görücüye çıktı.

Bu kez biraz daha spor ancak aynı zamanda bir sedan araçtan beklentileri de karşılayacak şekilde dizayn edilen T10F, piyasadaki mevcut SUV modelden yaklaşık 80 kilometre daha fazla yani 600 kilometre menzile sahip olacak.

T10F modeli, tasarımı, güç kaynağı olarak kullanılması, yapay zeka sistemleri ve sürüş destek asistanları gibi özellikleriyle de dikkati çekiyor. T10F'in, yaz aylarında siparişe açılması sonrasında kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

İSO 500’de 37’nci

TOGG, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının 2024 sonuçlarında bir önceki yıla göre 5 basamak birden yükselerek 37'nciliğe yerleşti.

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Türkiye 125" çalışmasına geçen yıl ilk kez giren TOGG, 2025 listesinde 20'nci sırada yer aldı.

T10X pazar lideri olmaya devam etti

Diğer yandan, son verilere bakıldığında Togg'un Türkiye elektrikli otomobil pazarındaki performansı dikkati çekiyor.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, elektrikli otomobil markaları arasında yükselişi devam eden Togg, mayısta da pazar liderliğini sürdürdü.

Togg, geçen ay 3 bin 678 adetlik satışla en yakın rakibine 1.452 adet fark attı. Bu dönemde Togg'un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 22 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-mayıs dönemine bakıldığında ise Togg'un elektrikli otomobil satışlarındaki pazar payı 14 bin 3 adetle yüzde 24 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle 81 ilin tamamında kullanılan T10X sayısı iki yıl içinde 65 bin adede yaklaştı.