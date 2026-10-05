Togg yeni kredi kampanyasını açıkladı! T10X ve T10F için sıfır faiz seçeneği

T10X V2 için 800 bin liralık kredi 6 ay vadeyle ve aylık 133 bin 334 lira taksitle sunuluyor. 600 bin liralık kredi seçeneğinde vade 8 ay, aylık ödeme 75 bin lira olurken, 400 bin liralık kredi ise 12 ay vadeyle ve aylık 33 bin 334 lira ödemeyle kullanılabiliyor. Bu üç seçenekte de yüzde 0 faiz uygulanıyor.

T10X ve T10F V2 modelleri için ayrıca 1,7 milyon liralık kredi, yüzde 2,95 faiz oranı ve 48 ay vadeyle sunuluyor. Bu seçenekte aylık ödeme 78 bin 8 lira olarak hesaplanıyor.

Kampanyadan yararlananlara 1 yıllık 3 bin kWh şarj değerinde Toggen de hediye ediliyor.

Ekim ayında ayrıca Trugo'da yüzde 20 indirim avantajı sunuluyor.