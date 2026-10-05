Togg yeni kredi kampanyasını açıkladı! T10X ve T10F için sıfır faiz seçeneği

Togg, ekim ayına özel yeni finansman seçeneklerini duyurdu. T10X V2 ve T10F V2 modellerinde sıfır faizli kredi imkanı sunulurken, kampanya kapsamında vade süresi 48 aya kadar çıkıyor.
Peki, Togg’un yeni kredi kampanyası hangi seçenekleri kapsıyor? Sıfır faizli kredi fırsatından hangi modellerde yararlanılabiliyor?
1 Togg T10X fiyatları
Togg, satışlara yönelik kampanyalarını sürdürürken sınırlı sayıdaki araç için sıfır faizli ve vadeli kredi seçenekleri sunuyor. Elektrikli otomobil satın almayı planlayanlara yönelik yeni kampanyanın detayları da açıklandı.
T10X ailesinde V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 909 bin 48 liradan, V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 219 bin 668 liradan satışa sunuluyor.
V2 RWD Uzun Menzil'in fiyatı 2 milyon 411 bin lira olurken, V2 4More Obsidiyen'in satış fiyatı 3 milyon 218 bin 137 lira olarak belirtiliyor.
2 Togg T10F fiyatları ne kadar?
T10F modellerinde V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 884 bin 980 liradan, V1 RWD Uzun Menzil ise 2 milyon 195 bin 600 liradan satışa sunuluyor.
V2 RWD Uzun Menzil'in fiyatı 2 milyon 370 bin 930 lira olarak açıklanırken, V2 4More'un satış fiyatı 3 milyon 217 bin 937 liradan başlıyor.
3 Kredi kampanyasının detayları belli oldu
Sınırlı sayıdaki T10F için bireysel kullanıcılara özel yüzde 0 faizli finansman seçenekleri sunuluyor.
T10F V2 modelinde 1 milyon liralık kredi 6 ay vadeyle ve aylık 166 bin 667 lira ödemeyle kullanılabiliyor. Kampanya kapsamında 800 bin lira kredi için 8 ay vade ve aylık 100 bin lira, 600 bin lira kredi için ise 12 ay vade ve aylık 50 bin lira ödeme seçeneği bulunuyor.
Bu finansman seçeneklerinin tamamında yüzde 0 faiz uygulanıyor.
4 Trugo'da yüzde 20 indirim
T10X V2 için 800 bin liralık kredi 6 ay vadeyle ve aylık 133 bin 334 lira taksitle sunuluyor. 600 bin liralık kredi seçeneğinde vade 8 ay, aylık ödeme 75 bin lira olurken, 400 bin liralık kredi ise 12 ay vadeyle ve aylık 33 bin 334 lira ödemeyle kullanılabiliyor. Bu üç seçenekte de yüzde 0 faiz uygulanıyor.
T10X ve T10F V2 modelleri için ayrıca 1,7 milyon liralık kredi, yüzde 2,95 faiz oranı ve 48 ay vadeyle sunuluyor. Bu seçenekte aylık ödeme 78 bin 8 lira olarak hesaplanıyor.
Kampanyadan yararlananlara 1 yıllık 3 bin kWh şarj değerinde Toggen de hediye ediliyor.
Ekim ayında ayrıca Trugo'da yüzde 20 indirim avantajı sunuluyor.