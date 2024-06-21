Toyota 145 bin SUV aracını geri çağırıyor

Toyota tarafından Perşembe günü yapılan açıklamaya göre, sürücü tarafındaki perde hava yastığı, sürücü tarafındaki camın açılması durumunda "belirli çarpışmalar sırasında" düzgün bir şekilde açılmayabileceği kaydedildi.

Açıklamada, Toyota'nın şu anda sorunu çözmek için çalıştığını ve araç sahiplerinin ağustos ortasına kadar geri çağırma konusunda bilgilendirileceği bildirildi.

Bir çarpışma veya aracın devrilmesi durumunda yan perde hava yastıkları yan cam açıklığını kapatmak için açılır. Yolcunun pencere camına veya kapı parçalarına çarpmasını önlemeye yardımcı olabilirler. Takla atma durumunda, bir yolcunun kolunun, omzunun veya başının yere çarpmasını önleyebilir ve hatta bir kişiyi araçtan fırlamaktan koruyabilirler.