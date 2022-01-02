2022 yılının gelmesiyle birlikte otomotiv markaları yeni fiyatları duyurmaya başladı.

Toyota da Corolla ve CH-R’nin 2022 modellerinin fiyatlarını duyurdu.

Toyota Corolla’nın yeni model yılında X-Pack versiyonları için yeni tasarıma sahip 17 inç alüminyum jant seçenekleri bulunuyor. Corolla Sedan’ın Flame ve Flame X-Pack paketlerinde ambiyans aydınlatma özelliği yer alıyor. Flame, Flame X-Pack ve Passion X-Pack versiyonlarında Akıllı Giriş ve Çalıştırma özelliğine ek güvenlik geliştirmeleri gelirken, tüm versiyonlarda kullanışlılığı artıracak yeni nesil USB-C tipi girişlere yer veriliyor. Corolla Sedan’ın yeni renk seçenekleri arasında galaksi beyazı ve parlak gümüş gri renkleri de tercih edilebilecek.

Fiyatlara ise yüzde 15 civarında zam gelmiş durumda. Toyota Corolla fiyatları artık 2022 itibarıyla artık 404.000 TL’den başlıyor. Eylül ayında 220 bin TL’den alıcı bulan Corolla Vision’ın 2022 modeli artık 404 bin 250 TL.

En ucuz 2022 model C-HR’ın fiyatı ise 552 bin 100 TL olarak belirlenmiş durumda. Toyota’nın sitesinde 2021 model fiyatları ise şöyle belirtiliyor: 2021

Toyota’daki diğer modellerin yeni fiyatları ise şöyle: