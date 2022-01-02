2022 yılının gelmesiyle birlikte otomotiv markaları yeni fiyatları duyurmaya başladı.
Toyota da Corolla ve CH-R’nin 2022 modellerinin fiyatlarını duyurdu.
Toyota Corolla’nın yeni model yılında X-Pack versiyonları için yeni tasarıma sahip 17 inç alüminyum jant seçenekleri bulunuyor. Corolla Sedan’ın Flame ve Flame X-Pack paketlerinde ambiyans aydınlatma özelliği yer alıyor. Flame, Flame X-Pack ve Passion X-Pack versiyonlarında Akıllı Giriş ve Çalıştırma özelliğine ek güvenlik geliştirmeleri gelirken, tüm versiyonlarda kullanışlılığı artıracak yeni nesil USB-C tipi girişlere yer veriliyor. Corolla Sedan’ın yeni renk seçenekleri arasında galaksi beyazı ve parlak gümüş gri renkleri de tercih edilebilecek.
Fiyatlara ise yüzde 15 civarında zam gelmiş durumda. Toyota Corolla fiyatları artık 2022 itibarıyla artık 404.000 TL’den başlıyor. Eylül ayında 220 bin TL’den alıcı bulan Corolla Vision’ın 2022 modeli artık 404 bin 250 TL.
En ucuz 2022 model C-HR’ın fiyatı ise 552 bin 100 TL olarak belirlenmiş durumda. Toyota’nın sitesinde 2021 model fiyatları ise şöyle belirtiliyor: 2021
Toyota’daki diğer modellerin yeni fiyatları ise şöyle:
2022 TOYOTA COROLLA FİYATLARI
1.5 Vision 404.250
1.5 Vision Multidrive S 421.750
1.5 Dream 438.350
1.5 Dream Multidrive S 455.850
1.5 Flame Multidrive S 484.850
1.5 Flame X-Pack Multidrive S 511.850
1.5 Passion X-Pack Multidrive S 553.850
Yeni Corolla Hybrid Fiyatları
Hybrid Dream e-CVT 689.700 TL – 529.550 TL (Tavsiye Edilen 2022 MY ÖTV Teşvikli Liste Fiyatları)
Hybrid Flame e-CVT 703.100 TL – 539.850 TL
Hybrid Flame X-Pack e-CVT 726.600 TL-557.850 TL
Hybrid Passion X-Pack e-CVT 781.400 TL- 599.850 TL
Yeni Toyota C-HR Hybrid Fiyatları
Hybrid 4×2 Flame e-CVT 765.600 TL – 552.100 TL (Tavsiye Edilen 2022 MY ÖTV Teşvikli Liste Fiyatları)
Hybrid 4×2 Passion e-CVT 835.500 TL – 602.400 TL
Hybrid 4×2 Passion e-CVT (Siyah Tavan*) 845.900 TL – 609.900 TL
Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT 890.200 TL – 641.800 TL
Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan*) 900.600 TL – 649.300 TL
Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan ve JBL**) 914.700 TL – 659.400 TL
Yeni Corolla Hatchback (Tavsiye Edilen 2021 MY Fiyatları TL)
1.2 Turbo Dream Multidrive S 540.700
1.2 Turbo Dream X-Pack Multidrive S 567.950
1.2 Turbo Flame Multidrive S 573.800
1.2 Turbo Flame X-Pack Multidrive S 617.000
Yeni Corolla Hatchback Hybrid Fiyatları
Hybrid Dream e-CVT 807.800 TL – 620.150 TL (Tavsiye Edilen 2021 MY ÖTV Teşvikli Liste Fiyatları TL)
Hybrid Dream X-Pack e-CVT 849.200 TL- 651.850 TL
Hybrid Flame e-CVT 840.600 TL- 645.250 TL
Hybrid Flame X-Pack e-CVT 875.500 TL – 672.000 TL
Hybrid Passion X-Pack e-CVT 942.900 TL – 723.700 TL
Yeni Yaris (Tavsiye Edilen 2021 MY Fiyatları TL)
1.0 Vision 371.500
1.5 Dream Multidrive S 457.150
1.5 Dream X-Pack Multidrive S 485.350
1.5 Flame Multidrive S 493.150
1.5 Flame X-Pack Multidrive S 512.950
Yeni Yaris Hibrid Tavsiye Edilen 2021 MY Fiyatları (TL)
1.5 Hybrid Dream e-CVT 579.250
1.5 Hybrid Flame e-CVT 605.150
1.5 Hybrid Passion e-CVT 650.500
Yeni RAV4 Hybrid Fiyatları
Hybrid 4×4 Flame e-CVT 1.489.700 TL 1.165.250 TL (Tavsiye Edilen 2021 MY ÖTV Teşvikli Liste Fiyatları)
Yeni Camry Hybrid Tavsiye Edilen 2021 MY Fiyatları*
2.5 Hybrid Passion e-CVT 1.767.650 TL
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