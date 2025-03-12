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Toyota, gelecek yeni modellerini duyurdu

Toyota, bu yıl sonuna kadar SUV segmentinde yeni ve geliştirilmiş elektrikli araçlarını piyasaya sunacağını duyurdu.

12 Mart 2025 | 17:31
Son Güncellenme: 12 Mart 2025 | 18:19
Toyota, gelecek yeni modellerini duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre Toyota'nın SUV karakterini elektrikli araç mimarisiyle birleştiren bu modeler dört tekerlekten çekiş seçenekleriyle öne çıkacak. 

Toyota C-HR+, iki farklı batarya kapasitesiyle satılacak

Toyota, 'Toyota C-HR+' modelini, yıl sonunda Avrupa'da satışa sunmaya başlamayı planlanıyor. Model, Toyota C-HR'ın 'coupe' tarzı çizgilerinden esinleniyor. Açıklamaya göre 4 bin 520 milimetre (mm) uzunluğa ve 2 bin 750 mm aks aralığına sahip. Toyota C-HR+, 57,7 ve 77 kilovat saat (kWH) olmak üzere iki farklı batarya kapasitesiyle piyasaya sunulacak. 167 ile 243 beygir (HP) arasında güce sahip elektrik motorlarıyla tercih edilebilen, dört tekerlekten çekiş özellikli Toyota C-HR+, DC şarjla 150 kilovata (kW) kadar hızlarda şarj edilebilecek.

'YbZ4X' ve 'Urban Cruiser' da piyasaya çıkacak

Toyota'nın ilk tamamen elektrikli modeli bZ4X ise 'eTNGA' platformu üzerine geliştirilen 'D-segment SUV' olarak geliyor. 2022 yılında tanıtılan model, 2025'te görsel ve teknik iyileştirmelerle satışa sunulacak. Yeni bZ4X, farklı güç kapasitelerine sahip iki batarya seçeneği ve daha güçlü elektrik motorlarıyla sunulacak.

Toyota'nın 2023'te tanıtımını yaptığı 'Urban SUV' konseptindeki yeni aracı Urban Cruiser B-SUV segmentinde konumlanacak. Bu model, 49 ve 61 kWh olmak üzere iki farklı batarya ile tercih edilebilecek.

2026 SONUNA KADAR 6 YENİ MODEL

Toyota, 2026 yılının sonuna kadar 6 yeni tamamen elektrikli model tanıtmayı hedefliyor. Daha uzun vadede ise şirket, elektrikli araç sektörünü geliştirmeyi hedefleyen yeni batarya teknolojilerini devreye sokmayı planlıyor. 

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2022-2024: Son 5 yılda düzenli temettü veren 32 şirket
Temettü verimliliği yüksek 32 şirket
'Yatırım yap' diyen bir bilançomuz var
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