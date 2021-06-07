Yaz dönemiyle birlikte otomobil firmaları haziran kampanyalarını peş peşe duyuruyor. Toyota da haziran kampanyasını açıkladı. İşte Toyota’nın haziran kampanyası ve Toyota haziran 2021 fiyat listesi

Toyota’dan yapılan açıklamaya göre, Toyota’nın haziran ayı kampanyasında 2020 model benzinli ve hibrit Corolla HB ile Yaris modelleri anlaşmalı bankalar aracılığıyla 100 bin TL, 12 ay vade ve sıfır finansman oranı ile satışa sunulacak.

Haziran kampanyasında, ticari araç segmentinin yeni oyuncusu Proace City’nin modellerinde 75 bin TL, 12 ay ve yüzde 0,69 finansman oranı geçerli olacak.

Yazın ilk kampanyasına 2021 model yılı Corolla’lar 220 bin 200 TL’den, Corolla Hybrid’ler 339 bin 50 TL’den, yeni Corolla Hatchback 299 bin 350 TL’den ve yeni Corolla Hatchback Hybrid ise 353 bin 400 TL’den başlayan fiyatlar ile dahil olacak.

Proace City’ler ise 222 bin 150 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, yeni Yaris 219 bin 650 TL’den, Yeni Yaris Hybrid ise 322 bin 150 TL’den başlayan fiyatlar ile tüm Toyota plazalarındaki yerini alacak.

Açıklamaya göre yüzde 1,56’dan başlayan finansman oranları ve 60 aya kadar uzayan vade seçenekleri ile Toyota’nın haziran kampanyasından yararlanmak isteyenler için eski araçlarını değiştirmek isteyenler için takas imkanı bulunuyor.

TOYOTA FİYAT LİSTESİ HAZİRAN 2021

Peki, Toyota fiyatları ne kadar? Toyota’nın internet sitesinde Haziran 2021 fiyat listesi şöyle:

Tüm Yeni Corolla Versiyon Fiyatları

Versiyon Tavsiye Edilen 2021 MY

Fiyatları (TL) 1.5 Vision 220.200 1.5 Vision Multidrive S 229.550 1.5 Dream 280.550 1.5 Dream Multidrive S 287.350 1.5 Flame 297.150 1.5 Flame Multidrive S 308.100 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 324.800 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 362.100

Tüm Yeni Corolla Hybrid Versiyon Fiyatları

Versiyon Tavsiye Edilen 2021 MY

Fiyatları (TL) Tavsiye Edilen 2021 MY

ÖTV Teşvikli Liste Fiyatları (TL) Hybrid Dream e-CVT 441.400 339.050 Hybrid Flame e-CVT 455.000 349.450 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 467.900 359.350 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 508.200 390.250

Tüm Yeni Toyota C-HR Hybrid Versiyon Fiyatları

Versiyon Tavsiye Edilen 2021 MY

Fiyatları (TL) Tavsiye Edilen 2021 MY

ÖTV Teşvikli Liste Fiyatları (TL) Hybrid 4×2 Flame e-CVT 442.300 346.650 Hybrid 4×2 Passion e-CVT 474.500 371.900 Hybrid 4×2 Passion e-CVT (Siyah Tavan*) 481.100 377.050 Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT 509.100 398.950 Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan*) 515.700 404.150 Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan ve JBL**) 523.100 409.900

Tüm Yeni Corolla Hatchback Versiyon Fiyatları

Versiyon Tavsiye Edilen 2021 MY

Fiyatları (TL) 1.2 Turbo Dream Multidrive S 299.350 1.2 Turbo Dream X-Pack Multidrive S 314.500 1.2 Turbo Flame Multidrive S 317.850 1.2 Turbo Flame X-Pack Multidrive S 341.850

Tüm Yeni Corolla Hatchback Hybrid Versiyon Fiyatları

Versiyon Tavsiye Edilen 2021 MY

Fiyatları (TL) Tavsiye Edilen 2021 MY

ÖTV Teşvikli Liste Fiyatları (TL) Hybrid Dream e-CVT 460.200 353.400 Hybrid Dream X-Pack e-CVT 479.300 368.050 Hybrid Flame e-CVT 474.200 364.200 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 494.100 379.450 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 532.500 408.850

Tüm Yeni Yaris Versiyon Fiyatları

Versiyon Tavsiye Edilen

2021 MY Fiyatları (TL) 1.5 Dream Multidrive S 219.650 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 229.100 1.5 Flame Multidrive S 279.050 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 290.350

Tüm Yeni Yaris Hybrid Versiyon Fiyatları

Versiyon Tavsiye Edilen

2021 MY Fiyatları (TL) 1.5 Hybrid Dream e-CVT 322.150 1.5 Hybrid Flame e-CVT 336.650 1.5 Hybrid Passion e-CVT 362.000

Tüm Yenilenen RAV4 Hybrid Versiyon Fiyatları

Versiyon Tavsiye Edilen 2020 MY

Fiyatları (TL) Tavsiye Edilen 2020 MY

ÖTV Teşvikli Liste Fiyatları (TL) Hybrid 4×4 Flame e-CVT 776.600 607.850 Hybrid 4×4 Passion e-CVT 902.700 706.300 Hybrid 4×4 Passion X-Pack e-CVT 950.100 743.400 Hybrid 4×4 Passion X-Sport e-CVT 950.100 743.400

Tüm Land Cruiser Prado Versiyon Fiyatları

Versiyon Tavsiye Edilen 2021 MY

Fiyatları* (TL) Yeni Land Cruiser Prado 2.8 D-4D 204PS 2.156.000

Tüm Yeni Hilux Versiyon Fiyatları

Versiyon Tavsiye Edilen 2021 MY

Fiyatları (TL) Hilux 2.4 D-4D 4×2 Adventure 325.600 Hilux 2.4 D-4D 4×2 Adventure A/T 336.200 Hilux 2.4 D-4D 4×4 Adventure 378.450 Hilux 2.4 D-4D 4×4 Hi-Cruiser A/T 394.150 Hilux 2.4 D-4D 4×4 Invincible A/T 425.500

Tüm Yeni Proace City Versiyon Fiyatları