- TOYOTA FİYAT LİSTESİ HAZİRAN 2021
- Tüm Yeni Corolla Versiyon Fiyatları
- Tüm Yeni Corolla Hybrid Versiyon Fiyatları
- Tüm Yeni Toyota C-HR Hybrid Versiyon Fiyatları
- Tüm Yeni Corolla Hatchback Versiyon Fiyatları
- Tüm Yeni Corolla Hatchback Hybrid Versiyon Fiyatları
- Tüm Yeni Yaris Versiyon Fiyatları
- Tüm Yeni Yaris Hybrid Versiyon Fiyatları
- Tüm Yenilenen RAV4 Hybrid Versiyon Fiyatları
- Tüm Yeni Hilux Versiyon Fiyatları
- Tüm Yeni Proace City Versiyon Fiyatları
Yaz dönemiyle birlikte otomobil firmaları haziran kampanyalarını peş peşe duyuruyor. Toyota da haziran kampanyasını açıkladı. İşte Toyota’nın haziran kampanyası ve Toyota haziran 2021 fiyat listesi
Toyota’dan yapılan açıklamaya göre, Toyota’nın haziran ayı kampanyasında 2020 model benzinli ve hibrit Corolla HB ile Yaris modelleri anlaşmalı bankalar aracılığıyla 100 bin TL, 12 ay vade ve sıfır finansman oranı ile satışa sunulacak.
Haziran kampanyasında, ticari araç segmentinin yeni oyuncusu Proace City’nin modellerinde 75 bin TL, 12 ay ve yüzde 0,69 finansman oranı geçerli olacak.
Yazın ilk kampanyasına 2021 model yılı Corolla’lar 220 bin 200 TL’den, Corolla Hybrid’ler 339 bin 50 TL’den, yeni Corolla Hatchback 299 bin 350 TL’den ve yeni Corolla Hatchback Hybrid ise 353 bin 400 TL’den başlayan fiyatlar ile dahil olacak.
Proace City’ler ise 222 bin 150 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, yeni Yaris 219 bin 650 TL’den, Yeni Yaris Hybrid ise 322 bin 150 TL’den başlayan fiyatlar ile tüm Toyota plazalarındaki yerini alacak.
Açıklamaya göre yüzde 1,56’dan başlayan finansman oranları ve 60 aya kadar uzayan vade seçenekleri ile Toyota’nın haziran kampanyasından yararlanmak isteyenler için eski araçlarını değiştirmek isteyenler için takas imkanı bulunuyor.
TOYOTA FİYAT LİSTESİ HAZİRAN 2021
Peki, Toyota fiyatları ne kadar? Toyota’nın internet sitesinde Haziran 2021 fiyat listesi şöyle:
Tüm Yeni Corolla Versiyon Fiyatları
|Versiyon
|Tavsiye Edilen 2021 MY
Fiyatları (TL)
|1.5 Vision
|220.200
|1.5 Vision Multidrive S
|229.550
|1.5 Dream
|280.550
|1.5 Dream Multidrive S
|287.350
|1.5 Flame
|297.150
|1.5 Flame Multidrive S
|308.100
|1.5 Flame X-Pack Multidrive S
|324.800
|1.5 Passion X-Pack Multidrive S
|362.100
Tüm Yeni Corolla Hybrid Versiyon Fiyatları
|Versiyon
|Tavsiye Edilen 2021 MY
Fiyatları (TL)
|Tavsiye Edilen 2021 MY
ÖTV Teşvikli Liste Fiyatları (TL)
|Hybrid Dream e-CVT
|441.400
|339.050
|Hybrid Flame e-CVT
|455.000
|349.450
|Hybrid Flame X-Pack e-CVT
|467.900
|359.350
|Hybrid Passion X-Pack e-CVT
|508.200
|390.250
Tüm Yeni Toyota C-HR Hybrid Versiyon Fiyatları
|Versiyon
|Tavsiye Edilen 2021 MY
Fiyatları (TL)
|Tavsiye Edilen 2021 MY
ÖTV Teşvikli Liste Fiyatları (TL)
|Hybrid 4×2 Flame e-CVT
|442.300
|346.650
|Hybrid 4×2 Passion e-CVT
|474.500
|371.900
|Hybrid 4×2 Passion e-CVT (Siyah Tavan*)
|481.100
|377.050
|Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT
|509.100
|398.950
|Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan*)
|515.700
|404.150
|Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan ve JBL**)
|523.100
|409.900
Tüm Yeni Corolla Hatchback Versiyon Fiyatları
|Versiyon
|Tavsiye Edilen 2021 MY
Fiyatları (TL)
|1.2 Turbo Dream Multidrive S
|299.350
|1.2 Turbo Dream X-Pack Multidrive S
|314.500
|1.2 Turbo Flame Multidrive S
|317.850
|1.2 Turbo Flame X-Pack Multidrive S
|341.850
Tüm Yeni Corolla Hatchback Hybrid Versiyon Fiyatları
|Versiyon
|Tavsiye Edilen 2021 MY
Fiyatları (TL)
|Tavsiye Edilen 2021 MY
ÖTV Teşvikli Liste Fiyatları (TL)
|Hybrid Dream e-CVT
|460.200
|353.400
|Hybrid Dream X-Pack e-CVT
|479.300
|368.050
|Hybrid Flame e-CVT
|474.200
|364.200
|Hybrid Flame X-Pack e-CVT
|494.100
|379.450
|Hybrid Passion X-Pack e-CVT
|532.500
|408.850
Tüm Yeni Yaris Versiyon Fiyatları
|Versiyon
|Tavsiye Edilen
2021 MY Fiyatları (TL)
|1.5 Dream Multidrive S
|219.650
|1.5 Dream X-Pack Multidrive S
|229.100
|1.5 Flame Multidrive S
|279.050
|1.5 Flame X-Pack Multidrive S
|290.350
Tüm Yeni Yaris Hybrid Versiyon Fiyatları
|Versiyon
|Tavsiye Edilen
2021 MY Fiyatları (TL)
|1.5 Hybrid Dream e-CVT
|322.150
|1.5 Hybrid Flame e-CVT
|336.650
|1.5 Hybrid Passion e-CVT
|362.000
Tüm Yenilenen RAV4 Hybrid Versiyon Fiyatları
|Versiyon
|Tavsiye Edilen 2020 MY
Fiyatları (TL)
|Tavsiye Edilen 2020 MY
ÖTV Teşvikli Liste Fiyatları (TL)
|Hybrid 4×4 Flame e-CVT
|776.600
|607.850
|Hybrid 4×4 Passion e-CVT
|902.700
|706.300
|Hybrid 4×4 Passion X-Pack e-CVT
|950.100
|743.400
|Hybrid 4×4 Passion X-Sport e-CVT
|950.100
|743.400
|Versiyon
|Tavsiye Edilen 2021 MY
Fiyatları* (TL)
|Yeni Land Cruiser Prado 2.8 D-4D 204PS
|2.156.000
Tüm Yeni Hilux Versiyon Fiyatları
|Versiyon
|Tavsiye Edilen 2021 MY
Fiyatları (TL)
|Hilux 2.4 D-4D 4×2 Adventure
|325.600
|Hilux 2.4 D-4D 4×2 Adventure A/T
|336.200
|Hilux 2.4 D-4D 4×4 Adventure
|378.450
|Hilux 2.4 D-4D 4×4 Hi-Cruiser A/T
|394.150
|Hilux 2.4 D-4D 4×4 Invincible A/T
|425.500
Tüm Yeni Proace City Versiyon Fiyatları
|Versiyon
|Tavsiye Edilen 2021 MY
Fiyatları (TL)
|1.5 D 100 HP Dream
|222.150
|1.5 D 130 HP Dream A/T
|247.200
|1.5 D 130 HP Flame X-Pack A/T
|270.450
|1.5 D 130 HP Passion X-Pack A/T
|283.900
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