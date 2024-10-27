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Toyota kendi rekorunu kırdığını duyurdu

Toyota Avrupa, bu yılın 9 ayında yüzde 6'lık bir büyüme kaydederek ocak-eylül döneminde 912 bin 671 araç satışıyla şirket tarihinin rekorunu kırdığını duyurdu.

27 Ekim 2024 | 08:24
Son Güncellenme: 27 Ekim 2024 | 08:25
Toyota kendi rekorunu kırdığını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota Avrupa'nın tam elektrikli, hidrojen yakıt hücreli, tam hibrit ve şarj edilebilir hibrit modellerini içeren elektrifikasyon odaklı ürün gamı, bu dönemde 683 bin 409 adet satarak Avrupa'daki toplam satışların yüzde 75'ini oluşturdu. Elektrikli araç satışlarında yüzde 28, şarj edilebilir hibrit satışlarında yüzde 37 ve tam hibrit satışlarında yüzde 9 artış yaşandı.

Açıklamada "Toyota markası özelinde ise, 9 aylık dönemde yüzde 5 büyüme kaydedildi ve 848 binin üzerinde satış rakamına ulaşıldı. Bu sonuçlarla Toyota, Avrupa’da en çok tercih edilen ikinci marka konumunu korudu" denildi.

Avrupa'da en çok satan modeller ise 155 bin 527 adetle Yaris Cross, 133 bin 634 adetle Yaris, 121 bin 519 adetle Corolla serisi ve 97 bin 698 adetle Toyota C-HR oldu. Toyota’nın hafif ticari araç serisi Toyota Professional, 97 binin üzerinde satış rakamına ulaştı.


Toyota'nın Türkiye'deki hybrid yelpazesinde ise Yaris Cross Hybrid, Yaris Hybrid, Corolla Sedan Hybrid, Corolla Hatchback Hybrid, Toyota C-HR Hybrid, Corolla Cross Hybrid ve RAV4 Hybrid gibi modeller yer alıyor. Markanın açıklamasına göre Toyota'nın tam hibrit modelleri, Türkiye’de yılın 9 ayında 21 bin 741 adet satışa ulaştı. Markanın Türkiye'de en çok tercih edilen hibrit modelleri ise 8 bin 170 adetle Corolla Sedan Hybrid, 6 bin 619 adetle Toyota C-HR Hybrid ve 5 bin 83 adetle Corolla Cross Hybrid olarak sıralanmış. Hibrit satışlarının Toyota’nın Türkiye genelindeki toplam satışlarının yüzde 53,4’ünü oluşturduğu, tam hibrit segmentinde ise yüzde 61,3'lük pazar payına sahip olduğu belirtildi.
 

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Şişecam’dan (SISE) ICRON hisseleri hakkında açıklama
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BIST 100 hisselerinin teknik analizi (21-24 Ekim 2024)
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24 Ekim borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
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