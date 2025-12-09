Toyota Türkiye'ye yeni CEO

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş.’den yapılan açıklamaya göre, şirketin Genel Müdür ve CEO’su Erdoğan Şahin görevini 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyle halen şirkette İdari ve Mali İşler’den sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Murat Bülbül’e devrediyor.

1992 yılında Toyota Türkiye üretim hazırlıkları döneminde şirket organizasyonuna dahil olan Erdoğan Şahin, bu tarihten itibaren Toyota’nın Türkiye, Avrupa ve Japonya operasyonlarında çeşitli sorumluluklar üstlendi ve bir çok başarıya imza attı. En son 2022 yılı başından itibaren Şirket Genel Müdürü ve CEO’su olarak görev yapmakta olan Şahin kesintisiz 33 yılı aşkın hizmeti sonrasında Ocak 2026 tarihi itibariyle emekli oluyor.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’nin yönetimini Erdoğan Şahin’den devralacak olan Murat Bülbül 1970 yılında doğdu. 1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nden lisans derecesiyle mezun oldu. 1994 yılında aynı bölümde yüksek lisans programını tamamlayan Bülbül, 1995 yılında ToyotaSA bünyesinde Montaj Bölümü Mühendisi olarak Toyota kariyerine başladı.

Türkiye’de üretilen 8. nesil Corolla’nın üretim hazırlıklarında görev alan Murat Bülbül, ilerleyen yıllarda yüksek kalite standartlarına sahip ve ileri teknoloji içeren yeni modellerin devreye alınmasında aktif roller üstlenmiş; şirket içinde farklı fonksiyonlarda önemli sorumluluklar almıştır.

2020–2024 yılları arasında Brüksel merkezli Toyota Avrupa organizasyonunda Üretim Planlama Genel Müdürü, ardından Toyota Fransa’da Üretim Yönetimi’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Bülbül, 2024 yılı başında Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’ye döndü ve Finans ve İdari İşler’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi.

1 Ocak 2026 tarihinde Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. Genel Müdür ve CEO’su olarak yeni görevine başlayacak olan Bülbül evli ve iki çocuk babasıdır.

