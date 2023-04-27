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Toyota üretim ve satışta tarihi seviyeleri gördü

Japon otomotiv üreticisi Toyota Motor'un, 2022 mali yılında küresel üretim ve satışı, şimdiye kadarki en yüksek seviyesine ulaştı.

27 Nisan 2023 | 11:49
Son Güncellenme: 27 Nisan 2023 | 12:06
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Toyota üretim ve satışta tarihi seviyeleri gördü

Otomotiv üretimi ve satış piyasalarında Kovid-19 salgını kaynaklı ortaya çıkan parça ve yarı iletken çip tedarik açıkları hafiflemeye devam ediyor.

Japon üretici firmadan yapılan açıklamaya göre Toyota, 2022 mali yılı küresel araç üretim ve araç satışlarını tüm zamanların en yüksek seviyesine taşıdı.

Bu verilere göre firmanın Mart 2023'te sona eren 2022 mali yılı küresel üretimi, 2021 mali yılına kıyasla yüzde 6,5 artışla 9,13 milyona ulaştı. Toyota'nın önceki küresel üretim rekoru 9,08 milyon aracın imal edildiği 2016 mali yılında kaydedilmişti.

Ülke içi ve ülke dışı üretim arttı

Salgın kaynaklı parça tedarik açıklarının kapanmasıyla, söz konusu dönemde deniz aşırı üretim yüzde 9,2 artışla 6,34 milyona çıktı. Kuzey Amerika, Çin ve Güneydoğu Asya gibi otomobil pazarlarındaki üretim artışı, söz konusu rakamın yükselmesinde etkili oldu.

Yarı iletken tedarik sorununun süregelen olumsuz etkileri sonucu Japonya içi üretim yüzde 0,9 artışla 2,79 milyona çıktı. Üretici firma, açıklamasında, ülke içi yıllık 3 milyon araç üretim hedefine sadık kalacağını duyurdu.

Satışta rekor

Japon firmanın 2022 mali yılı küresel satışları yüzde 1 artışla 9,61 milyona yükseldi. Şirketin önceki küresel satış rekoru 9,55 milyon aracın satıldığı 2018 mali yılında kayda geçmişti.

2022 mali yılında Toyota'nın, ülke dışı satışları yüzde 1,1 artışla 8,2 milyona; Japonya içi satışları ise yüzde 0,8 artışla 1,41 milyona ulaşmıştı.

Yurt dışı araç satış rakamlarında, Avrupa ve Güneydoğu Asya piyasalarındaki güçlü talebin etkisinin hissedildiğine de vurgu yapıldı.

 

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