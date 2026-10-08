Toyota Yaris Cross Hybrid yenilenen tarzıyla Türkiye'de satışa sunuldu: İşte özellikleri ve güncel fiyatı

Yaris Cross Hybrid’in tüm versiyonlarında Toyota Safety Sense 3 güvenlik ve sürüş destek teknolojileri standart olarak sunuluyor. Gelişmiş kamera ve radar teknolojilerinden yararlanan sistem, sürüş sırasında çevredeki potansiyel riskleri takip ederek sürücüyü destekliyor. Üst versiyonda sunulan "Kör Nokta Uyarı Sistemi" ve "Güvenli Çıkış Asistanı" gibi teknolojiler de Yaris Cross Hybrid'in güvenlik donanımlarını tamamlıyor. Böylece yenilenen Yaris Cross Hybrid, Toyota'nın güvenlik, verimlilik ve kullanım kolaylığı yaklaşımını modern ve sofistike SUV tasarımıyla bir araya getiriyor. Toyota, yeni Yaris Cross Hybrid'le birlikte farklı segmentlerde sunduğu modellerle güçlü ve geniş SUV ürün gamını müşterileriyle buluşturuyor. Yaris Cross Hybrid, Toyota C-HR Hybrid, Corolla Cross Hybrid, RAV4 Hybrid ve Land Cruiser Prado'dan oluşan SUV ürün gamı, kompakt modellerden daha büyük SUV'lara ve arazi kabiliyetine sahip modellere kadar farklı ihtiyaç ve beklentilere yanıt veriyor.