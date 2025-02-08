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Toyota, yeni modelinin Avrupa tanıtımını Kapadokya'da yapacak

Toyota, Hilux GR SPORT modelinin Avrupa tanıtımını mart ayında UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'da yapacak.

08 Şubat 2025 | 08:22
Toyota, yeni modelinin Avrupa tanıtımını Kapadokya'da yapacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hilux GR SPORT, Toyota Hilux'ın Hi-Cruiser, Adventure ve Invincible versiyonlarına ek olarak sunulacak.

Avrupa'dan basın mensuplarının katılımıyla düzenlenecek etkinlikte, modelin zorlu arazi şartlarındaki performansı sergilenecek.

Toyota, Kapadokya'nın volkanik kaya oluşumları, dik vadileri ve kayalık zeminleriyle oluşturduğu sürüş koşullarında Hilux GR SPORT’un arazi yeteneklerini gösterecek. Açıklamaya göre 20 ülkeden 129 uluslararası basın mensubu, 204 beygir gücündeki 2,8 litrelik Hilux GR SPORT modelini 61 kilometrelik özel parkurlarda deneyimleyecek. Gerçekleştirilecek teknik sürüşlerle birlikte toplam test mesafesi 100 kilometreyi aşacak.

 

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Vişne Madencilik (VSNMD) borsa işlem tarihi
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Avrupa borsaları haftanın son gününü düşüşle kapattı
7 Şubat borsada gün sonu: Yeni haftada hangi veriler var?
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Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 2 hissede bedelsiz sermaye artırımı var
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