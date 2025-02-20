Toyota, yeni teknolojisini tanıttı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota, çoklu mobilite stratejisiyle yeni tam hibrit, şarj edilebilir hibrit, tamamen elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli araçlar geliştirmeye devam ediyor.

Teknoloji, ilk kez Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenen Uluslararası Hidrojen ve Yakıt Hücresi Fuarı'nda tanıtıldı.

Açıklamaya göre yeni 3'üncü nesil hidrojen yakıt hücresi sistemi, yakıt verimliliği ve maliyetlerde önemli düşüşler vadediyor. Aynı zamanda performans alanında da geliştirmelere imza atıldığı belirtiliyor.

Bu teknoloji, binek araçlara ek olarak ağır ticari araçlarda kullanılmak üzere geliştiriliyor. 2026 ve sonrası için Japonya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Çin'deki pazarlarda tanıtılması planlanıyor.

Yeni nesil hidrojen yakıt hücresi sistemi, geleneksel dizel motorlarla aynı dayanıklılığa sahip olmasıyla, karbon emisyonlarının düşürülmesinde ciddi öneme sahip ağır ticari araç sektörünün özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı.

Açıklamada göre yeni sistemin önceki nesle kıyasla 2 kat daha dayanıklı hale getirildiği; dizel motorlardaki gibi uzun bir kullanım ömrü sunduğu bakım gerektirmeyen şekilde tasarlandığı belirtiliyor.

Açıklamaya göre yeni sistem yüzde 20 daha uzun menzil sunarak hidrojen yakıtlı araçların kullanım avantajlarını artırma hedefinde. Toyota, maliyetlerde de ciddi bir düşüş elde edildiğini söylüyor.

3'üncü nesil yakıt hücresi sistemi, binek otomobiller, ticari araçlar ve sabit jeneratörler, demir yolu ve denizcilik uygulamaları gibi farklı alanlarda kullanılabilecek şekilde tasarlandı.