Turizm kentinde yarın bu yollar açılıyor: Bekleme süresi düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açıklamasında şu bilgileri paylaştı:

"Elmalı-Avlanbeli arasının tamamlanmasıyla bu kesimdeki seyahat süresi 26 dakikadan 18 dakikaya indi. Projeyle zamandan 307 milyon lira, akaryakıttan 94 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 401 milyon lira tasarruf sağlanacak, karbon salınımı ise 5 bin 717 ton azaltılacak.

Avlanbeli-Finike kesiminin de bitirilmesiyle Elmalı-Finike Yolu’nun tamamında seyahat süresi 53 dakikadan 37 dakikaya inecek, zamandan 429 milyon lira, akaryakıttan 135 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 564 milyon lira tasarruf sağlanacak, karbon salınımı 8 bin 223 ton azaltılacak."