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Türk Traktör'den ilk çeyrek rakamlarına ilişkin değerlendirme

Türk Traktör'den birinci çeyrek rakamlarına ilişkin değerlendirme...

22 Mayıs 2024 | 00:20
Türk Traktör'den ilk çeyrek rakamlarına ilişkin değerlendirme

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2024'ün ilk çeyreğinde Türkiye'deki traktör üretiminin yüzde 63'ünü, ihracatının ise yüzde 82'sini karşılayan TürkTraktör, TMS 29 hükümlerine göre enflasyon muhasebesi uygulanmış 2024'ün ilk çeyrek finansal verilerine göre net karı 1 milyar 748 milyon lira, toplam cirosu 16 milyar 595 milyon lira, şirketin faaliyet kar marjı ve FAVÖK marjı ise sırasıyla 16,4 ve yüzde 18,6 olarak gerçekleşti.

Şirket, 2024'ün ilk çeyreğinde yurt içi pazara 9 bin 239 adet traktör satışı yaparken ihracatta ise 4 bin 460 adede ulaştı. Türkiye traktör pazarında iki markasıyla toplam yüzde 50,2 payı olan TürkTraktör, liderliğini 17 yıldır sürdürüyor. New Holland markasıyla pazar lideri olan TürkTraktör'ün premium markası Case IH ise pazarda ikinci sırada yer alıyor.

Öte yandan, ​​​​​​​Türkiye otomotiv sektöründeki 70'inci yılını kutlayan TürkTraktör, yılın ilk üç ayında 13 bin 179 adet traktörü banttan indirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Sejourne, rekor kırarak kapattıkları 2023'ün ardından 2024'e de güçlü bir başlangıç yaptıklarını belirtti.

Sejourne, 'Türkiye traktör pazarında New Holland ve Case IH markalarımızla sürdürdüğümüz liderliğimizi bizim için özel önemi olan bir yılda perçinliyoruz. 70'inci yaşımızı kutladığımız 2024'e böylesine başarılı bir başlangıç yapmaktan ötürü büyük bir gurur duyuyoruz. Tarımı ve şehirleri geleceğe hazırlarken en çok önem verdiğimiz konuların başında gelen sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında ürünlerimizin çevre dostu Faz-5 emisyon geçişini tamamladık. Dünya standartlarındaki traktör ve ekipmanlarımıza göstermiş oldukları teveccühten ötürü çiftçilerimize teşekkür ediyorum.' değerlendirmesinde bulundu.


 

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Türk Traktör Hisse Haberleri (TTRAK)
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