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Türkiye'de en çok elektrikli şarj istasyonu olan 5 il

Türkiye'de elektrikli araçların artışına paralel artan şarj istasyonlarının sayısı 12 bine yaklaşırken, istasyonlar, büyük şehirler ve turizm bölgelerinde yoğunlaşıyor.

09 Haziran 2025 | 11:55
Son Güncellenme: 09 Haziran 2025 | 12:05
Türkiye'de en çok elektrikli şarj istasyonu olan 5 il

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin verilerine göre, yılın ilk 5 ayında elektrikli araç satışları 59 bin 848 olarak gerçekleşti. Toplam araç satışı içinde elektrikli araçların payı aynı dönemde yüzde 15,2 oldu. Türkiye geneli elektrikli araç sayısı ise mayıs itibarıyla yaklaşık 248 bin olarak hesaplanıyor.

İstasyon sayısı büyük şehirler ve turizm bölgelerinde yoğunluk kazanıyor

Elektrikli araç şarj istasyonlarının Türkiye genelindeki dağılımına bakıldığında, altyapının büyük şehirlerde ve turizm potansiyeli yüksek bölgelerde yoğunlaştığı görülüyor.

Nüfusun, araç trafiğinin ve günlük hareketliliğin fazla olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirler şarj altyapısının en yaygın olduğu merkezler arasında yer alıyor.

Benzer şekilde, yaz aylarında geçici nüfus artışı yaşayan Antalya, Muğla ve Aydın gibi sahil kentlerinde de yoğun istasyon ağı dikkati çekiyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, Türkiye'de kurulan elektrikli araç şarj istasyonlarının sayısı 11 bin 949'a ulaştı.

  • Şarj istasyonu sayısında İstanbul 3 bin 45 adetle açık ara lider konumda bulunuyor. 
  • İstanbul'u 1322 istasyonla başkent Ankara, 786 istasyonla Antalya, 594 istasyonla Bursa ve 537 istasyonla İzmir takip ediyor.
  • İstasyonların batıda ve turizmin yoğun olduğu Akdeniz şehirlerinde yoğunluk kazandığı görülürken, diğer bölgelerde de gelişme kaydettiği değerlendiriliyor.

151 kilovatsaat ve üzeri soket sayısı hızla artıyor

Türkiye genelinde elektrikli araçlara hizmet veren şarj altyapısı soket sayısı ise nisan sonu itibarıyla toplam 29 bin 496'ya ulaştı.

Verilere göre, söz konusu soketlerin 17 bin 231'i AC, 12 bin 265'i ise DC altyapı olarak kayıtlara geçti.

Altyapının şekillenmesinde elektrikli araç kullanıcılarının şarj ihtiyacını kısa sürede karşılaması da öne çıkan etkenle arasında yer alıyor. Bu alanda söz konusu ihtiyacı karşılamaya yönelik yatırımlar da hız kazandı.

Öte yandan, elektrikli araç bataryalarını yaklaşık yarım saatte yüzde 80 seviyelerinde şarj eden 151 kilovatsaat ve üzeri şarj kapasitesine sahip soket sayısının ciddi artış kaydettiği görülüyor.

Nisan 2025 itibarıyla 29 bin 496 şarj soketinin 4 bin 941'i 151 kilovat ve üzeri güce sahip yüksek hızlı şarj noktalarından oluşuyor.

Bu oran, toplam şarj noktalarının yaklaşık yüzde 17'sine karşılık geliyor. Yılın ilk çeyreğinde 900'e yakın 151 kilovat ve üzeri kapasitede soket altyapıya kazandırıldı. Halihazırda Türkiye'de her 7-8 elektrikli araca bir şarj soketi düşüyor.

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