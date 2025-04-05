Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, elektrikli araç üretiminin ve bu araçlara talebin artmasıyla ülke genelinde şarj altyapısının da hızla büyüdüğünü belirtti.

Uraloğlu, elektrikli araç kullanımının Türkiye'de hızla yaygınlaştığını, bu gelişmeye paralel olarak şarj altyapısının da önemli ölçüde güçlendirildiğini vurgulayarak, hem araç üretiminde hem de satışlarında görülen ciddi artışın enerji ve ulaşım alanında yeni bir döneme işaret ettiğinin altını çizdi.

Elektrikli araçların karbon emisyonunu azalttığına, enerji verimliliğini artırdığına ve bu kapsamda hem bireysel ulaşımda hem de çevresel sürdürülebilirlikte çok önemli bir adım atıldığına dikkati çeken Uraloğlu, Bakanlığın da bu dönüşüme destek verdiğini bildirdi.

"Türkiye pazarı elektrikli araçları güçlü şekilde benimsiyor"

Uraloğlu, 2024 yılının şubat ayında Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli araç sayısının 93 bin 973 olduğunu belirterek, 2025 Şubat'ta bu sayının, yüzde 121'lik bir artışla, 208 bin 6'ya ulaştığını ifade etti.

Bu yılın şubat ayında satılan elektrikli araç sayısının da 10 bin 324'e ulaştığı bilgisini paylaşan Uraloğlu, "Geçen yılın aynı ayında 4 bin 713 satış gerçekleşmişti. Yüzde 119'luk bir artışla satış iki katından fazla arttı. Bu rakamlar gösteriyor ki Türkiye pazarı artık elektrikli araçları güçlü şekilde benimsiyor. Toplam otomobil satışlarındaki elektrikli araç payı da yüzde 5,7'den yüzde 13,6'ya çıktı." ifadelerini kullandı.

"Şarj istasyonlarının yüzde 70'i şehir içinde, yüzde 30'u şehirler arası yollarda"

Uraloğlu, elektrikli araçların artışıyla şarj soketi ihtiyacının da arttığının altını çizerek, 2024 Şubat'ta 15 bin 335 olan şarj soketi sayısının bu yılın aynı ayında 28 bin 159'a ulaştığını belirtti.

Şarj altyapısının Türkiye genelinde güçlü bir şekilde kurulduğunu vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"2025 yılı şubat sonu itibarıyla ülkemizde 11 bin 37 elektrikli araç şarj istasyonu bulunuyor. Mevcut şarj istasyonlarının yüzde 70'i şehir içindeyken yüzde 30'u ise şehirler arası yollarda bulunuyor. Bu, sadece büyükşehirler için değil, Anadolu'nun farklı noktaları için de önemli bir yaygınlaşma."

Uraloğlu, şarj istasyonlarının illere göre dağılımı hakkında da bilgi vererek, "2 bin 784 şarj istasyonu ile iller bazında en fazla şarj istasyonu İstanbul'da bulunuyor. Onu Ankara 1213 istasyonla takip ediyor. Antalya'da 732, Bursa'da 532, İzmir'de 504, Konya'da ise 281 istasyon bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.