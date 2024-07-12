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Türkiye'de satışa çıkarılan Yeni Opel Movano'nun fiyatı belli oldu

Opel hafif ticarideki en büyük yeni modeli Movano'yu Türkiye'de satışa sundu.

12 Temmuz 2024 | 15:30
Son Güncellenme: 12 Temmuz 2024 | 15:30
Türkiye'de satışa çıkarılan Yeni Opel Movano'nun fiyatı belli oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre Opel, 180 HP gücündeki motoru, 6 ileri manuel şanzıman özelliklerine sahip, hafif ticarideki en büyük modeli Movano'yu Türkiye'de 1 milyon 322 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satışa sundu.

Yeni model, opsiyonel Full LED ön farları, standart olarak sunulan arka park sensörleri, geri görüş kamerası, 15 metreküplük (L4H2) yükleme hacmi, 3,5 ton taşıma kapasitesine sahip.  sunuyor.

Yeni Opel Movano'nun kokpiti, yeniden tasarlandı

Model, 7 inçlik renkli bir sürücü bilgi ekranı sunuyor. Yeni bilgi-eğlence ve navigasyon sistemi, orta konsolun üst kısmında merkezi olarak yer alan 10 inçlik renkli dokunmatik ekran üzerinden yönetiliyor. Uyumlu akıllı telefonlar, Apple CarPlay ve Android Auto gibi multimedya özelliklerine kablosuz olarak bağlanabiliyor.

Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi sayesinde araç sürücüleri, araçlarını açmak, çalıştırmak veya kilitlemek için anahtara ihtiyaç duymuyor.

Yeni Opel Movano, "Akıllı Hız Sınırı Yardımcısı", "Acil Fren İşlevi",v"Sürücü Dikkat Uyarı Sistemi", "Şerit Takip Asitanı", "Hız Sabitleyici", opsiyonel "Grip Control ve Yokuş İniş Desteği" gibi işlevleriyle öne çıkıyor.

Verimli ve güçlü motor seçeneği

Yeni Movano 132kW/180 HP güce sahip olan turbo dizel motor seçeneğiyle sunuluyor. Bu motor, verimliliğe katkıda bulunan 6 ileri manuel şanzımanla eşleştiriliyor.

Turbo-dizel motoruyla araç, 100 kilometrede ortalama 8,4 litrelik WLTP ortalama yakıt tüketim değerine sahip.

Opel, tüm hafif ticari araç ürün ailesinde, temmuz ayına özel, kredi seçenekleri, çevrim içi rezervasyona özel fiyatlar ve KOBİ'lere özel teklifler sunuyor.

Yeni Movano 250 bin lira için, 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanlarıyla yeni sahiplerini bekliyor.

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