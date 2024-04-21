ARA
Bist 100
9530,47
0%
Bist 100
Dolar/TL
32,5259
0,4394%
Dolar/TL
Euro/TL
34,7507
0,5416%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0683
0,0932%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2489,45
1,07%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Türkiye'de yılın otomobili hangisi olacak? 7 finalist model

Türkiye'de Yılın Otomobili seçiminde finalistler belli oldu

21 Nisan 2024 | 22:36
Türkiye'de yılın otomobili hangisi olacak? 7 finalist model

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 9'uncu kez düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimi için 28 aday arasından finale kalan 7 model belli oldu. OGD'den yapılan açıklamaya göre, yapılan oylama sonucu 28 aday arasından belirlenen 7 finalist otomobil, BMW 5 Serisi, Chery Tiggo 8 Pro, Hyundai Ionıq 6, Mercedes-Benz E Serisi, Renault Austral, Togg T10X, Toyota C-HR olarak sıralandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, 9'uncu kez düzenlenecek "Yılın Otomobili" seçiminin sektörde büyük heyecan yarattığını belirterek, "Önceki yıllarda tatlı bir çekişmeye ve heyecana sahne olan bu organizasyon bu yıl da büyük çekişmeye sahne olacak. Hepsi birbirinden değerli otomobiller arasında seçim yapmak için üyelerimiz çok zorlanacak." ifadelerini kullandı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2489,45 1,07%
  • ALTIN ONS 2380,44 0,81%
  • BIST 100 9530,47 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 154,276 -0,066%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37513 -0,14958%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 94,26 0,1011%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,5259 0,4394%
  • EURO/DOLAR 1,0683 0,0932%
  • EURO/TURK LIRASI 34,7507 0,5416%
  • STERLIN/DOLAR 1,24671 0,108%
Günün En Çok Okunanları
Türkiye'de yılın otomobili hangisi olacak? 7 finalist model
Türk halıcıların yöneldiği yeni pazar
Türk halıcıların yöneldiği yeni pazar
Bir dönemin popüler iki kapılı arabalarına ne oldu?
Bir dönemin popüler iki kapılı arabalarına ne oldu?
Göç İdaresi Başkanlığına 382 sürekli işçi alınacak
GERİ
İLERİ
Türkiye'de yılın otomobili hangisi olacak? 7 finalist model
Türk halıcıların yöneldiği yeni pazar
Bir dönemin popüler iki kapılı arabalarına ne oldu?
Göç İdaresi Başkanlığına 382 sürekli işçi alınacak
BYD Seal U DM-i Türkiye satış fiyatı ve özellikleri
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL