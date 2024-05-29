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Türkiye'de yılın otomobili hangisi olacak? İşte o 7 model

Otomotiv Gazetecileri Derneği OGD’nin üyeleri, bu yıl 9’uncu kez Türkiye’de Yılın Otomobili’ni seçmek için İntercity İstanbul Park Pisti’nde bir araya geldi ve final 7’ye kalan otomobilleri tek tek pistte test ederek değerlendirdi.

29 Mayıs 2024 | 23:44
Türkiye'de yılın otomobili hangisi olacak? İşte o 7 model

OGD üyesi 70 otomobil gazetecisi, geçtiğimiz yıl Türkiye’de yollara çıkan 28 otomobil arasından kendi ilk 7 modellerini daha önceden oylamıştı. En çok oyu alan 7 otomobil finale kalmaya hak kazandı. Bu yıl finale kalan araçlar, otomotiv sektöründe yaşanan değişimi de gözler önüne seriyor. Finalistlerden 3 tanesi tam hibrit ve mild hibrit modellerden oluşurken, 3 tanesi ise tam elektrikli idi yani neredeyse tamamı yeni enerjili NEV araçlardan oluştu.

Hırant Kasapoğlu ve Murat Öksüz’den oluşan Auto SHOW ekibi de tüm finalist araçları inceledi, pistte denedi. Finale kalan 7 otomobil şunlar oldu
- BMW 5 Serisi
- Chery Tiggo 8 Pro
- Hyundai Ioniq 6
- Mercedes-Benz E Serisi
- Renault Austral
- Togg T10X
- Toyota CHR

Kazanan otomobil 11 Haziran 2024 tarihinde, yine İntercity İstanbul Park pistinde yapılacak bir törenle açıklanacak. Otomobil gazetecileri sadece Yılın Otomobili’ni seçmeyecekler, aynı zamanda “Yılın Tasarımı”, “Yılın Basın Lansmanı” ve “Yılın İnovatif Projesi” kategorilerinde de oy kullanacaklar. 11 Haziran Salı akşamı bu 3 kategoride de ödüller sahiplerini bulacak.

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’de Yılın Otomobili seçilen modeller şöyleydi:
2016 Skoda Superb
2017 Renault Megane Sedan
2018 Hyundai Ionıq Hybrid
2019 Toyota Corolla Sedan
2020 Renault Clio
2021 Fiat Egea Cross
2022 Hyundai Tucson
2023 Nissan X-Trail

 

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