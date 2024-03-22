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Türkiye’de "Yılın Otomobili" için 28 otomobil yarışacak

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilecek "Türkiye’de Yılın Otomobili" seçimi için aday otomobiller belli oldu.

22 Mart 2024 | 08:26
Türkiye’de "Yılın Otomobili" için 28 otomobil yarışacak

OGD’den yapılan açıklamaya göre, Şubat 2023 ile Şubat 2024 arasında Türkiye otomobil pazarında satışa sunulan modeller arasından yapılan değerlendirme sonucunda 28 aday, "Yılın Otomobili" ödülünü almak için yarışacak.

Uzman otomotiv gazetecilerinden oluşan OGD üyelerinin yapacağı test sürüşleri ve oylama sonucu aday modeller arasından belirlenecek 7 finalist otomobil nisan ayında açıklanacak. 21 Mayıs Salı günü Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek test sürüşünün ardından yapılacak son oylama sonrasında finalist otomobiller arasından bir model, "Türkiye’de Yılın Otomobili" ödülünü alacak. Kazanan otomobil 11 Haziran’da Intercity İstanbul Park’ta düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

- Bu yıl ilk kez "Geleceğin Otomotivcileri" kategorisi açıldı

"Yılın Tasarımı", "Yılın İnovatif Projesi" ve "Yılın Basın Lansmanı" kategorileri kapsamında da özel ödüllerin dağıtılacağı gecede OGD, bu yıl ilk kez yeni bir kategoride daha ödül verecek. Üniversite öğrencilerinin projelerinin değerlendirileceği "Geleceğin Otomotivcileri" kategorisiyle sektörün geleceğini temsil eden öğrenciler ödüllendirilecek.

28 aday model

"Türkiye’de Yılın Otomobili" seçimi için belirlenen aday 28 otomobil "BMW 5 Serisi, BYD Atto 3, Chery Omoda 5, Chery Tiggo 7 Pro, Chery Tiggo 8 Pro, Dacia Spring, DFSK Fengon 5, DFSK Fengon 500, DFSK Glory 580, Ford Mustang Mach-E, Honda ZR-V, Honda CR-V, Hongqi E-HS9, Hyundai Kona, Hyundai IONIQ 6, Jeep Avenger, Kia Cerato, Kia EV9, Leapmotor T03, Lexus LM, Mercedes-Benz CLE Coupe, Mercedes-Benz E Serisi, MG Marvel R, Renault Austral, Renault Megane E-Tech, Tesla Model Y, Togg T10X, Toyota C-HR" şeklinde belirlendi.

- "10. yılına giren OGD, sektörün nabzını tutarak tüketicilere yön veriyor"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, bu yıl 10’uncu yılına giren OGD’nin düzenlediği yarışmanın büyük bir rekabete sahne olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Adaylar arasında elektrikliler ve hibritler dahil olmak üzere farklı motor seçeneklerine sahip modeller var. Ayrıca farklı segmentlerden birçok araç da yarışacak aday otomobiller arasında. Artan rekabet ve daha fazla markanın Türkiye pazarında yer almasıyla birlikte bu yılın finalistlerini belirlemek çok daha zor olacak. Türkiye’de Yılın Otomobili yarışması her geçen yıl daha fazla takip edilerek tüketicilere yön vermeye devam ediyor. 2024’te dokuzuncu kez gerçekleştirmenin gururunu yaşayacağımız Türkiye’de Yılın Otomobili yarışması önemli bir kilometre taşını da geride bırakacak."

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