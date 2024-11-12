ARA
DOLAR
34,38
0,14%
DOLAR
EURO
36,54
-0,22%
EURO
GRAM ALTIN
2868,89
-0,88%
GRAM ALTIN
BIST 100
9202,69
-0,80%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Türkiye elektrikli araç şarj soket kurulumunda ekimde vites yükseltti

Türkiye genelinde 168 lisanslı şarj hizmeti veren şirketin yatırımlarıyla elektrikli şarj soket sayısı ekim sonunda 24 bin 472'ye yükseldi.

12 Kasım 2024 | 11:25
Türkiye elektrikli araç şarj soket kurulumunda ekimde vites yükseltti

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) edindiği bilgiye göre, yıl başında Türkiye genelinde hizmet veren şarj soket sayısı 9 bin 460 seviyesindeydi.

EPDK'nin yeterli ve sürdürülebilir elektrikli araç şarj altyapısı ile serbest bir piyasanın tesis edilmesine yönelik düzenleme faaliyetleri bu yıl da devam etti.

Elektrikli araç sayısı, Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre yıl başında 80 bin 826 iken, eylül sonunda 146 bin 965'e çıktı. Ülke genelinde elektrikli araç sayısı hızla artarken buna paralel olarak şarj soket sayısı da yükseldi.

Şarj hizmetine yönelik mevzuat düzenlemeleri öncesinde sektörde sadece 4 şarj ağı işletmecisi faaliyet gösterirken, bugün itibarıyla şirket sayısı 168'e ulaştı.

Lisanslı şarj ağı işletmecileri tarafından yapılan yatırımlarla ekim sonunda Türkiye genelindeki şarj soket sayısı 24 bin 472'ye çıktı.

Bu dönemde söz konusu şarj noktalarından 896 bin 366 saatlik şarj süresinde toplam 21 bin 428 megavatsaat elektrik tüketimi gerçekleşti.

Ekimde şarj hizmetine bağlı elektrik tüketiminde eylüle göre yaklaşık yüzde 7 artış gerçekleşti.

Türkiye'de en fazla kurulum yapılan iller İstanbul, Ankara ve Antalya oldu. İstanbul'da 6 bin 911 şarj noktası bulunurken, bunu 2 bin 831 soketle Ankara, 1435 soketle Antalya takip etti.

Türkiye, hızlı şarj noktasında Avrupa'da önde

Türkiye genelinde bulunan elektrikli araç şarj soketlerinin 9 bin 409'u hızlı (DC), 15 bin 63'ü ise yavaş (AC) nitelikte bulunuyor.

Şarj ağının yaklaşık üçte birden fazlasını hızlı şarj noktaları oluşturuyor.

EPDK'ye göre, Türkiye, hızlı şarj noktası oranı bakımından Avrupa ülkeleri arasında ön sıralarda yer alıyor.

Yeşil istasyonların sayısı artıyor

Elektrikli araçların daha çevreci kullanılabilmesi için yenilenebilir enerji kaynakları önemli rol oynuyor.

Elektrikli araç kullanıcıları, "yeşil şarj istasyonları" olarak adlandırılan Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi (YEK-G) bulunan istasyonlarda da araçlarını şarj edebiliyor.

Türkiye genelinde sayısı artan rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik temin edilen yeşil şarj soketi sayısı ekimde 10 binin üzerine çıktı.

"Şarj@TR" elektrikli araç şarj noktaları ile ilgili anlık bilgi sağlıyor

Türkiye'de şarj hizmeti sunulan tüm istasyonların coğrafi konumları, şarj ünitesi, şarj noktası sayıları, tipleri, güçleri, yeşil şarj istasyonları, ödeme yöntemleri, müsaitlik durumları ve şarj hizmeti fiyatları EPDK tarafından geliştirilen Şarj@TR mobil uygulaması üzerinden anlık olarak görülebiliyor.

Şarj@TR uygulaması mobil uygulama mağazalarından ücretsiz indirebilirken, şarj hizmeti verilen tüm istasyonlara ilişkin bilgiler de EPDK'nin internet sayfasında yayımlanıyor.

 

Türkiye genelinde ekim sonunda en fazla şarj soket sayısı olan 10 şehir ise şöyle:

ŞehirlerToplam Soket SayısıAC Soket SayısıDC Soket Sayısı
İstanbul6.9115.0441867
Ankara2.8311893938
Antalya1435986449
Bursa1165737428
İzmir1108723385
Muğla641419222
Kocaeli612324288
Konya604375229
Kayseri542363179
Balıkesir503209294
Türkiye Geneli24.47215.0639.409


 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2868,89 -0,88%
  • ALTIN ONS 2595,59 -1,01%
  • BIST 100 9202,69 -0,8%
  • DOLAR/JAPON YENI 154,108 0,303%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,396 0,25387%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 98,01 1,2738%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,3819 0,1359%
  • EURO/DOLAR 1,0618 -0,3505%
  • EURO/TURK LIRASI 36,5431 -0,2177%
  • STERLIN/DOLAR 1,28214 -0,35478%
Borsa Haberleri
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (12 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 3 şirket (11 Kasım)
Borsada dün sermaye artırımı kararı alan 2 şirket
Osmanlı Yatırım'dan temettü avansı kararı
Yeni bir bedelsiz kararı var: Yüzde 1527
Sasa 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 3 şirket
Küresel piyasalar yoğun veri haftasına karışık başladı
THY yolcu rakamlarını açıkladı
Borsada haftanın 'en'leri: En çok kazandıran, kaybettiren, değerli 3 şirket
Borsa, altın, döviz... En çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (09.11.2024)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 6796
Reeder Teknoloji’den olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında açıklama
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket (7 Kasım)
GERİ
İLERİ
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (12 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 3 şirket (11 Kasım)
Borsada dün sermaye artırımı kararı alan 2 şirket
Osmanlı Yatırım'dan temettü avansı kararı
Yeni bir bedelsiz kararı var: Yüzde 1527
Sasa 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 3 şirket
Küresel piyasalar yoğun veri haftasına karışık başladı
THY yolcu rakamlarını açıkladı
Borsada haftanın 'en'leri: En çok kazandıran, kaybettiren, değerli 3 şirket
Borsa, altın, döviz... En çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (09.11.2024)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 6796
Reeder Teknoloji’den olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında açıklama
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket (7 Kasım)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL