Türkiye'nin tek olacak Supra'sı Habur'da bekleyişte: 30 milyon TL teklif iddiası, ambarda tutuluyor...

"ESKİ SAHİBİ ALDI, YAPIYOR" İDDİASI ÇÜRÜTÜLDÜ

İnternette viral olan ve ihaleye ilişkin aracın sahibinin dava açtığını, aracı ihaleden çektirip aldığı ve sonrasında aracın motor, şanzıman gibi eksiklerini yaptırıp trafiğe çıkaracağına dair gerçekle ilgili olmayan iddialar ortaya atılmıştı.

ARAÇ HABUR TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ'NDE

Kaynakların ilettiğine göre araç Türkiye'ye Irak üzerinden giriş yapıyor ve Habur'da teslim ediliyor.