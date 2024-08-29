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Türkiye'ye yatırım açıklayan BYD'nin 2. çeyrek karnesi belli oldu

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD’nin net karı yılın ikinci çeyreğinde agresif fiyatlandırma politikasına rağmen yıllık yüzde 32,8 artışla 9,1 milyar yuana (1,27 milyar dolar) ulaştığı bildirildi. Bununla beraber BYD'nin brüt kar marjı, birinci çeyrekteki %21,88'e göre ikinci çeyrekte %18,69'a düştü.

29 Ağustos 2024 | 01:31
Türkiye'ye yatırım açıklayan BYD'nin 2. çeyrek karnesi belli oldu

Çin merkezli elektrikli araç üreticisi BYD, yılın nisan-haziran dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şirketin gelirleri nisan-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,9 artarak 176,2 milyar yuana (24,7 milyar dolar) ulaştı. BYD'nin aynı dönemde net karı ise bir önceki yıla göre yüzde 32,8 artışla 9,1 milyar yuana (1,27 milyar dolar) yükseldi.

AGRESİF İNDİRİMLER YAPIYOR

Türkiye’ye de 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklayan şirket, elektrikli otomobillerde en çok satan modellerinde agresif indirimlerle uzun süren bir fiyat savaşına öncülük ediyordu. Uluslararası varlığını genişleten BYD, Çin'deki pazar payını büyük ölçüde genişleterek, Alman otomobil üreticisi Volkswagen'i lider otomobil üreticisi olarak çok geride bırakması dikkati çekti.

BYD genişletilmiş pazar liderliği sayesinde ikinci çeyrekte net karını yüzde 30’dan fazla arttırdı. BYD, dikey entegrasyon stratejisiyle batarya gibi otomobil üretimi için kullandığı çoğu bileşeni kendi tesislerinde üretiyor. Şirket satışlarını yıllık yüzde 20 artırmayı hedefliyor.

Çin'in en fazla satış yapan otomobil üreticisi BYD, yurt dışı satışlarının gelecekte toplam satışlarının neredeyse yarısını oluşturmayı da hedeflerken, engelleyici gümrük vergilerini aşmak için küresel üretim merkezleri kurmaya devam edeceğini belirtiyor.

AVANTAJI VAR

Öte yandan konuya ilişkin yorumunu paylaşan Third Bridge analisti Rosalie Chen, "(Çin'de) 150.000 yuan'ın (21.046 $) altındaki araçlar için BYD mutlak fiyatlandırma gücüne sahip çünkü cam ve lastikler dışında hemen hemen her şeyi kendi bünyesinde üretiyor" dedi.

 

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