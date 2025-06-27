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TÜVTÜRK'ten sonra...Araç muayene istasyonlarının yeni adı belli oldu

MOI Ortak Girişim Grubu, 2027-2047 döneminde Türkiye'nin araç muayene hizmetlerini "Turka" markasıyla sağlayacak.

27 Haziran 2025 | 12:49
TÜVTÜRK'ten sonra...Araç muayene istasyonlarının yeni adı belli oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de araç muayene hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. 2027-2047 yıllarını kapsayan araç muayene hizmetleri ihalesini kazanan MOI Ortak Girişim Grubu, bu hizmetleri Turka markasıyla yürütecek.

Yeni sistem kapsamında Türkiye genelinde 249 araç muayene istasyonu faaliyete geçirilecek. Bayilik sistemine geçilecek yeni yapıda, başvurular Turka internet adresi üzerinden alınmaya başlandı.

2024 verilerine göre 12,5 milyon olan muayene sayısı tekrarları ile 15 milyona yükselirken, dünyada en yüksek araç muayenesi yapılan ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor.

MOI Ortak Girişim Grubu, Türkiye'den Met-Gün Grubun yanı sıra ABD'de araç muayene ve emisyon testleri yapan Opus Group ile Itversia Gestion SL ve VTV Norte SA şirketlerinden oluşuyor.

- "Önceliğimiz araç sahiplerinin memnuniyeti olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turka İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalelerinden birini kazanarak yola çıktıklarını belirtti.

2024'te trafikte kayıtlı 31 milyondan fazla araç olduğu bilgisini veren Salman, "Son yıllarda da her yıl 1 milyondan fazla araç satışı gerçekleşiyor. Bu hızla artmaya devam ettiğinde trafiğe çıkacak araçların muayenesi de daha çok önem kazanacak." ifadelerini kullandı.

Salman, 5 yılda bir yapacakları değerlendirmelerle ihtiyaç duyulan istasyon sayısını belirleyerek sayıyı artıracaklarını, bu nedenle de kendileriyle işbirliği içinde olacak girişimciler için bayilik sistemini hayata geçirdiklerini kaydetti.

Bayilik başvurularını Turka internet sitesi üzerinden almaya başladıklarını belirten Salman, "Yeni nesil araç muayene" vizyonuyla 15 Ağustos 2027'den itibaren sistemi devralarak araç muayene sisteminin hızlı, verimli ve insan odaklı devam etmesi için hazırlıklar yaptıklarını vurguladı.

Salman, buna göre güvenilir iş ortaklarıyla çalışmayı hedeflediklerini ve ilk dönem operasyonlarına yetecek düzeyde finansal yeterliliğe ve referans mektubu olan başvurulara değerlendirmede öncelik vereceklerinin altını çizdi.

Türkiye'de 2007'den beri oluşturulan araç muayene kültürünü daha ileriye taşıyarak otomasyon ağırlıklı bir yapı kuracaklarını aktaran Salman, "Yeni nesil araç muayene diyerek yola çıkıyoruz. Bakanlığın izni doğrultusunda ve yasal düzenlemelere uyumlu şekilde yapacağımız yeniliklerde önceliğimiz araç sahiplerinin memnuniyeti olacak." ifadelerini kullandı.

- "İstasyonların hepsi afet durumunda sahra hastanesine dönüşecek şekilde tasarlanıyor"

Salman, ayrıca dönüşüm geçiren otomotiv sektöründeki gelişmelere uygun olarak sürüş güvenliğine ve elektrikli araçlara yönelik test programları da oluşturacakları bilgisini verdi.

Tüm illerdeki araç sayılarını ve tiplerini belirleyerek yatırımlarını planladıklarını ifade eden Salman, şöyle devam etti:

"Yaşayan bir sistem oluşturacağız. 2047'ye kadar Türkiye'deki araçların ve bu araçların ihtiyaç duyacağı muayenelerin sayısını öngören çalışmalar yapıyoruz. Böylece ihtiyaç duyulan istasyon modellerini belirleyebiliyoruz. Sadece istasyon da kurmuyoruz. Bu istasyonların hepsi bir afet durumunda sahra hastanesine dönüşecek şekilde tasarlanıyor. Ayrıca yenilenebilir enerji ağırlıklı sürdürülebilir bir sistem kuruyoruz. 4 bin 500 kişiye iş imkanı sağlayıp özellikle kadın istihdamına yönelik çalışmalar yapacağız."

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