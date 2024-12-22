Markanın açıklamasına göre yeni modellerin gelişiminin gerçekleştirileceği Lexus’un yeni evi, aynı zamanda markanın 35. yıl dönümüne gelmesiyle birlikte önemli bir kilometre taşını temsil ediyor. İşte içeriden fotoğraflar:

1 1.8 milyar euroluk yatırım 1.8 milyar euro yatırımla gerçekleştirilen Shimoyama araç geliştirme merkezinde yaklaşık 3 bin kişi görev yapıyor.

2 Tek çatı altında topladı Lexus’un Shimoyama merkezi, araştırma, geliştirme ve tasarım departmanlarının yanı sıra markanın satış, pazarlama ve planlama dahil olmak üzere tüm operasyonlarını ilk kez tek bir çatı altında topladı.

3 Test alanı Açıklamaya göre Lexus’un geliştirme çalışmaları 2021 yılından bu yana kullanılan yüksek hızlı bir pisti ile dünyanın dört bir yanında bulunan farklı yol ve yüzey türlerini barındıran test alanıyla destekleniyor.