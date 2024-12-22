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Ünlü markanın yeni araç geliştirme merkezi böyle görünüyor

Premium otomobil üreticisi Lexus, yeni uluslararası araç geliştirme merkezi olan Shimoyama’nın açılışını gerçekleştirdi. Japonya’da Toyota City’nin yakınında bir dağ yamacına kurulan bu merkez, son teknolojiyle donatılmış.

22 Aralık 2024 | 10:56
Ünlü markanın yeni araç geliştirme merkezi böyle görünüyor

Markanın açıklamasına göre yeni modellerin gelişiminin gerçekleştirileceği Lexus’un yeni evi, aynı zamanda markanın 35. yıl dönümüne gelmesiyle birlikte önemli bir kilometre taşını temsil ediyor. İşte içeriden fotoğraflar:

1 1.8 milyar euroluk yatırım

1.8 milyar euroluk yatırım 1.8 milyar euro yatırımla gerçekleştirilen Shimoyama araç geliştirme merkezinde yaklaşık 3 bin kişi görev yapıyor.

2 Tek çatı altında topladı

Tek çatı altında topladı Lexus’un Shimoyama merkezi, araştırma, geliştirme ve tasarım departmanlarının yanı sıra markanın satış, pazarlama ve planlama dahil olmak üzere tüm operasyonlarını ilk kez tek bir çatı altında topladı.

3 Test alanı

Test alanı Açıklamaya göre Lexus’un geliştirme çalışmaları 2021 yılından bu yana kullanılan yüksek hızlı bir pisti ile dünyanın dört bir yanında bulunan farklı yol ve yüzey türlerini barındıran test alanıyla destekleniyor.

4 Ünlü pissten esinlenildi

Ünlü pissten esinlenildi Buradaki test alanı, pit garajları ve pit yoluyla Almanya’daki Nürburgring Pisti’ni anımsatacak şekilde tasarlanmış.
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Yatırım araçlarında bu hafta: Kazandıran, kaybettirenler
Bu hafta genel kurulu olan 11 borsa şirketi
Trabzonspor'dan KAP'a sözleşme fesih bildirimi
Borsada bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse (16-20 Aralık)
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (21.12.2024)
Alarko Holding'ten arsa satış haberi
Borsa İstanbul'da 3 hissede tedbir kararı
20 Aralık borsada gün sonu rakamları
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Bugün iki şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
GERİ
İLERİ
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