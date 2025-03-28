Uzun yola çıkacak elektrikli araç kullanıcılarına 7 öneri

Türkiye'de elektrikli araç kullanımı ülkenin "2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi"yle uyumlu olurken elektrikli araç sektöründe kısa sürede ciddi bir gelişim ve değişim yaşandı. Avrupa Birliği'nin her 10 araca 1 soket önerisi bulunurken Türkiye'de ortalama her 7 elektrikli araca 1 şarj soketi düşüyor.

AA muhabirinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri"nden derlediği bilgiye göre, şubat itibarıyla Türkiye genelinde yavaş (AC) şarj soket sayısı 16 bin 533 ve hızlı (DC) şarj soket sayısı 11 bin 546 olmak üzere toplam 28 bin 79 şarj soketi bulunuyor. Şubat 2024'te 185 bin 513 olan elektrikli araç sayısı geçen ay itibarıyla 207 bin 989'a ulaştı.

Ayrıca, şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü ise şubatta önceki aya göre yüzde 8,4 artışla 1966 megavat oldu.

Türkiye'de 2030'da elektrikli araç sayısının 1 milyon 300 bin, şarj soketi sayısının ise 142 bin olacağı tahmin ediliyor. 2035'te ise elektrikli araç sayısının 3 milyon 300 bin, şarj soketi sayısının ise 273 bin seviyesine yükseleceği öngörülüyor.

KESİNTİSİZ SÜRÜŞ İÇİN DOĞRU BATARYA YÖNETİMİ ÖNEMLİ

Peki Ramazan tatilinde uzun yola çıkacak elektrikli araç kullanıcıları sorun yaşamak için nelere dikkat etmeli?

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram, elektrikli araç kullanıcılarının da içten yanmalı motorlu araç sahipleri gibi ilk etapta araçlarının teknik kontrollerini yapmaları gerektiğini söyledi. Voltrun Enerji Genel Müdürü Veysel Yurdagel de Ramazan Bayramı tatili süresince uzun yola çıkacakların planlamalarını iyi yapması gerektiğine dikkat çekti.

İşte uzmanların önerileri: