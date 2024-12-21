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Otomotiv devi Almanya’da 35 bin kişiyi işten çıkaracak

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, 70 saatlik zorlu görüşmelerin ardından Almanya'da 35 bin kişiyi işten çıkarmak ve kapasite azaltmak için iş konseyi ve sendikayla anlaşmaya vardı.

21 Aralık 2024 | 16:34
Otomotiv devi Almanya’da 35 bin kişiyi işten çıkaracak

Anlaşmaya göre, Volkswagen Alman fabrikalarındaki teknik üretim kapasitesi 700 binden fazla araç azaltacak. Aynı zamanda kalan çalışanlara 2030 yılına kadar iş garantisi verilecek.

Almanya'nın en büyük sendikası IG Metall tarafından yapılan açıklamada, “IG Metall'in kırmızı çizgilerine bağlı kalınıyor: Fabrika kapatılmayacak, toplu işten çıkarmalar olmayacak ve toplu sözleşmede uzun vadeli kesintiler yapılmayacak. Sonuçta iyi bir uzlaşma sağlandı” ifadeleri yer aldı.

Volkswagen'in iş konseyi ve işçi sendikasıyla Almanya'da 2030 yılına kadar 35 bin kişiyi işten çıkarma ve kapasite azaltma anlaşması, 70 saatlik zorlu görüşmelerin ardından geldi.

4 YIL ZAM YOK

Ücretler konusunda ise Volkswgaen çalışanları için fiili bir dondurma söz konusu olacak. Volkswagen çalışanları önümüzdeki dört yıl boyunca toplu ücret anlaşması kapsamında zam almayacak, bazı ikramiyeler ise kaldırılacak ya da azaltılacak.

Bunun yanında yüzde 5’lik bir maaş artışı, çalışanların hesaplarına değil, iki aşamalı olarak bir fona aktarılacak. Fon, iş gücünün bir kısmı için esnek çalışma saatlerinin azaltılmasını finanse etmek için kullanılacak.

Volkswagen, söz konusu anlaşmanın orta vadede yıllık 15 milyar avro tasarruf sağlayacağını açıkladı.

Saksonya eyaletinin başkenti Dresden’de Volkswagen’in araç üretimi gelecek yılın sonuna kadar durdurulacak. Osnabrück fabrikası satılacak.

Wolfsburg'daki dört montaj hattından ikisi de kapatılacak ve 2030 yılına kadar 4 bin kişi işten çıkarılacak.

Volkswagen, Çinli üreticilerle rekabet edebilmek ve Avrupa'daki düşen talep ve elektrikli araçların beklenenden daha yavaş benimsenmesiyle mücadele için gerekli olduğunu açıkladığı önlemler konusunda eylül ayından beri sendika temsilcileriyle görüşüyordu. Görüşmelerin beşinci turunda 70 saatlik görüşmelerin ardından Noel tatili öncesi anlaşma sağlanması dikkati çekti.

Volkswagen, şirketin 30 yıllık istihdam garantisini eylül ayında sonlandırmıştı.

Geçen ay, Volkswaen çalışanları, şirketin maliyet düşürme planlarını protesto etmek amacıyla Alman şirketin tarihinin en büyük grevlerinden ikisini gerçekleştirmişti.

Alman basınına göre, IG Metall ile Volkswgaen yönetimi arasında müzakerelerdeki en büyük anlaşmazlık noktaları maliyet hedefleri, lokasyonlar ve bunların doluluk oranları ile iş garantisine ilişkin sorulardı.

IG Metall ve Volkswagen İşçi Konseyi, fabrikaların kapatılmasını ve toplu işten çıkarmaları kabul etmeyeceklerini defalarca açıklamışlardı.

'ZOR BİR KARAR'
Volkswagen Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Blume, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Üzerinde anlaşmaya varılan önlemler paketi ile şirket, maliyetler, kapasiteler ve tesisler açısından gelecek için belirleyici bir rota belirlemiştir. Artık kendi kaderimizi başarılı şekilde şekillendirebilecek bir konuma geri döndük” ifadelerini kullandı.

Volkswagen Üst Yöneticisi (CEO) Thomas Schaefer de dün gece alınan kararları zor bir karar olarak niteleyerek, bu kararların aynı zamanda gelecek için önemli bir rota belirlediğini ifade etti.

Schaefer, “Müzakerelerde üç önceliğimiz vardı. Almanya'daki tesislerde kapasite fazlasını azaltmak, iş gücü maliyetlerini düşürmek ve geliştirme maliyetlerini rekabetçi bir düzeye çekmek” ifadelerini kullanarak, her üç konu için de “sürdürülebilir çözümler” bulunduğunu belirtti.

Volkswagen İş Konseyi Başkanı Daniela Cavallo ise, “Hiçbir lokasyon kapatılmayacak, operasyonel nedenlerle kimse işten çıkarılmayacak ve şirket ücret anlaşmamız uzun vadede güvence altına alınacak” ifadelerini kullanarak, aylık gelirin ötesinde toplu sözleşme tavizleri olsa da bu durumun gelecek beklentileri ve 2030'un sonuna kadar yeni iş güvencesiyle dengelendiğini vurguladı.

 

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