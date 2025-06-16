ARA
DOLAR
39,40
-0,04%
DOLAR
EURO
45,70
0,29%
EURO
GRAM ALTIN
4321,94
-0,63%
GRAM ALTIN
BIST 100
9325,73
0,15%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Yeni Jetta merak uyandırdı... 20 bin dolardan satışa çıkacak!

Volkswagen, Çin pazarı için özel olarak tasarlanan ve Jetta'nın altyapısını kullanan yeni Sagitar L modelini resmi basın görselleriyle tanıttı. Yaklaşık 20.000 dolardan başlayan fiyatlarla sunulacak bu uygun fiyatlı aile sedanı, geniş iç hacmi ve güncel teknolojileriyle dikkat çekiyor.

16 Haziran 2025 | 10:08
Son Güncellenme: 16 Haziran 2025 | 10:16
Yeni Jetta merak uyandırdı... 20 bin dolardan satışa çıkacak!

Dördüncü nesil Sagitar olarak adlandırılan Sagitar L, selefine göre daha şık ve aerodinamik bir tasarıma sahip. Aracın genel görünümünde, gizli kapı kolları ve farları ile arka stopları birleştiren LED şeritler öne çıkıyor. Bu detaylar, araca daha modern ve premium bir hava katıyor.

Yeni Sagitar'ın boyutları ise şu şekilde:

  • Uzunluk: 4.812 mm
  • Genişlik: 1.813 mm
  • Yükseklik: 1.479 mm
  • Aks Mesafesi: 2.731 mm

Jetta ile aynı platformu paylaşmasına rağmen, Sagitar L'nin boyutlarının Jetta'dan biraz daha büyük olduğu belirtiliyor.

1 Motor ve Şanzıman

Motor ve Şanzıman

Yeni Sagitar'ın kaputunun altında 1.5 litrelik turbo benzinli bir motor bulunuyor. Bu motor 160 beygir güç üretiyor ve 7 ileri DSG çift kavramalı otomatik şanzımanla eşleştirilmiş.

2 Pazar Konumlandırması

Pazar Konumlandırması

Çin'deki FAW-VW fabrikasında üretilecek olan Volkswagen Sagitar L, özellikle uygun fiyatlı ve geniş bir aile aracı arayan Çinli tüketicilere hitap etmeyi hedefliyor. Mevcut Sagitar'ın en dolu versiyonunun bile yaklaşık 19.000 dolara satıldığı düşünüldüğünde, yeni modelin rekabetçi bir fiyatlandırmaya sahip olacağı öngörülüyor. Resmi tanıtımın önümüzdeki aylarda yapılması bekleniyor.

3 İç Mekan ve Teknoloji

İç Mekan ve Teknoloji

Sızan casus fotoğraflarla birlikte iç mekanı da gün yüzüne çıkan yeni Sagitar, önemli yeniliklerle geliyor. Dijital gösterge paneli ve multimedya ekranı büyütülerek daha modern bir deneyim sunuluyor. Vites kolunun direksiyonun yanına taşınmasıyla elde edilen boşluk, ön koltuklar arasında yüksek ve iki katlı bir orta konsolun yerleşmesine olanak sağlamış.
0
  • ALTIN GRAM - TL 4321,94 -0,63%
  • ALTIN ONS 3412,15 -0,62%
  • BIST 100 9325,73 0,15%
  • DOLAR/JAPON YENI 143,829 -0,491%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35412 -0,2971%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 78,625 -1,2373%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,3969 -0,0441%
  • EURO/DOLAR 1,1599 0,4238%
  • EURO/TURK LIRASI 45,6984 0,2863%
  • STERLIN/DOLAR 1,36026 0,27312%
Borsa Haberleri
Borsada bu hafta genel kurulu olan 24 şirket
Anadolu Efes'ten (AEFES) bedelsiz onayı duyurusu
Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (16 Haziran)
Pazartesi günü 3 temettü, 1 bedelsiz var
Borsada bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 2 şirket
Bedelli için başvurmuştu, onay çıkmadı
Yatırımcı 'güvenli limanlara' yöneldi, New York borsası düşüşle açıldı
SPK'dan yeni bülten: 2 şirkete bedelsiz onayı var
SPK'dan 34 internet sitesi için erişim engeli kararı
SPK'dan bedelsiz onayı aldı: Yüzde 397,66
Bu hafta en az 11 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
Ereğli, Aselsan, Koç Holding, Tüpraş... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
SPK'dan Anadolu Efes'e (AEFES) onay geldi
Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 25 şirket
GERİ
İLERİ
Borsada bu hafta genel kurulu olan 24 şirket
Anadolu Efes'ten (AEFES) bedelsiz onayı duyurusu
Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (16 Haziran)
Pazartesi günü 3 temettü, 1 bedelsiz var
Borsada bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 2 şirket
Bedelli için başvurmuştu, onay çıkmadı
Yatırımcı 'güvenli limanlara' yöneldi, New York borsası düşüşle açıldı
SPK'dan yeni bülten: 2 şirkete bedelsiz onayı var
SPK'dan 34 internet sitesi için erişim engeli kararı
SPK'dan bedelsiz onayı aldı: Yüzde 397,66
Bu hafta en az 11 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
Ereğli, Aselsan, Koç Holding, Tüpraş... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
SPK'dan Anadolu Efes'e (AEFES) onay geldi
Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 25 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL