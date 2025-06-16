Dördüncü nesil Sagitar olarak adlandırılan Sagitar L, selefine göre daha şık ve aerodinamik bir tasarıma sahip. Aracın genel görünümünde, gizli kapı kolları ve farları ile arka stopları birleştiren LED şeritler öne çıkıyor. Bu detaylar, araca daha modern ve premium bir hava katıyor.
Yeni Sagitar'ın boyutları ise şu şekilde:
- Uzunluk: 4.812 mm
- Genişlik: 1.813 mm
- Yükseklik: 1.479 mm
- Aks Mesafesi: 2.731 mm
Jetta ile aynı platformu paylaşmasına rağmen, Sagitar L'nin boyutlarının Jetta'dan biraz daha büyük olduğu belirtiliyor.
1 Motor ve Şanzıman
Yeni Sagitar'ın kaputunun altında 1.5 litrelik turbo benzinli bir motor bulunuyor. Bu motor 160 beygir güç üretiyor ve 7 ileri DSG çift kavramalı otomatik şanzımanla eşleştirilmiş.
2 Pazar Konumlandırması
Çin'deki FAW-VW fabrikasında üretilecek olan Volkswagen Sagitar L, özellikle uygun fiyatlı ve geniş bir aile aracı arayan Çinli tüketicilere hitap etmeyi hedefliyor. Mevcut Sagitar'ın en dolu versiyonunun bile yaklaşık 19.000 dolara satıldığı düşünüldüğünde, yeni modelin rekabetçi bir fiyatlandırmaya sahip olacağı öngörülüyor. Resmi tanıtımın önümüzdeki aylarda yapılması bekleniyor.
3 İç Mekan ve Teknoloji
Sızan casus fotoğraflarla birlikte iç mekanı da gün yüzüne çıkan yeni Sagitar, önemli yeniliklerle geliyor. Dijital gösterge paneli ve multimedya ekranı büyütülerek daha modern bir deneyim sunuluyor. Vites kolunun direksiyonun yanına taşınmasıyla elde edilen boşluk, ön koltuklar arasında yüksek ve iki katlı bir orta konsolun yerleşmesine olanak sağlamış.