Dördüncü nesil Sagitar olarak adlandırılan Sagitar L, selefine göre daha şık ve aerodinamik bir tasarıma sahip. Aracın genel görünümünde, gizli kapı kolları ve farları ile arka stopları birleştiren LED şeritler öne çıkıyor. Bu detaylar, araca daha modern ve premium bir hava katıyor.

Yeni Sagitar'ın boyutları ise şu şekilde:

Uzunluk: 4.812 mm

4.812 mm Genişlik: 1.813 mm

1.813 mm Yükseklik: 1.479 mm

1.479 mm Aks Mesafesi: 2.731 mm

Jetta ile aynı platformu paylaşmasına rağmen, Sagitar L'nin boyutlarının Jetta'dan biraz daha büyük olduğu belirtiliyor.