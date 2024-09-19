Volkswagen şimdi de Çin'de fabrika kapatmayı planlıyor

VW Passat ve Skoda otomobilleri üreten tesis, yıllık 360 bin araç kapasitesine sahip. SAIC Volkswagen Automobile Co. iki yıl önce Şanghay'daki üssünde 1980'lerin ortalarından beri açık olan bir fabrikada üretimi durdurmuştu. Şirket, Çin'de karşılaştığı zorlukların büyüklüğünün altını çizerek, ortakların, satışlardaki keskin düşüşün ardından VW'nin Skoda markası için bir strateji değerlendirme süreci yürüttüğünü doğruladı. Zhejiang eyaletinin Ningbo kentinde bulunan ve çeşitli Skoda modelleri üreten bir tesisin aylardır atıl durumda olduğu ve kapatılmasının düşünüldüğü belirtildi.

VW China, Bloomberg News'in sorularına e-posta ile verdiği yanıtta, “Tüm SAIC Volkswagen fabrikaları piyasa gerekliliklerine ve öngörülerimize göre normal bir şekilde çalışıyor. Odak noktaları akıllı elektrikli araçlara doğru kayarken, araç üretimini ve bileşen fabrikalarını da adım adım dönüştürüyoruz” dedi.