Volkswagen Tayron'a zam geldi... İşte Mayıs 2025 güncel fiyat listesi

Edinilen bilgilere göre, Volkswagen Tayron'un giriş seviyesi olan 1.5 eTSI Life modelinin Nisan ayındaki başlangıç fiyatı 2.379.000 TL iken, Mayıs ayı itibarıyla bu rakam tam 2.830.000 TL'ye çıktı. Bu zam, Tayron'un fiyatında 451.000 TL'lik bir fark yarattı.
VOLKSWAGEN TAYRON 2025 MAYIS GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
|Marka
|Model
|VOLKSWAGEN
|Tayron
|Model Yılı
|Nisan Fiyat
|2025
|2379000
|Şanzıman Tipi
|Mayıs Fiyat
|DSG
|2830000
|Yakıt Tipi
|Fiyat Fark
|Elektrik/Benzin
|451000
|Motor Tipi
|Yüzde Fark
|MHEV (Mild Hybrid)
|16%
|CCM
|1498
|Beygir Gücü
|150
|Kasa Tipi
|SUV
|Vites Tipi
|Yarı Otomatik
|AltModel
|SUV
|Tip
|1.5 eTSI
|Donanım Tipi
Volkswagen Tayron, teknolojik donanımları ve özellikle hafif hibrit (MHEV) teknolojisine sahip 1.5 eTSI motoruyla SUV segmentinde önemli oyunculardan biri.
Yarı otomatik (DSG) şanzıman ve yaklaşık 150 beygir gücü sunan bu versiyon, yakıt verimliliği ve performansı bir arada sunmayı hedefliyor.
Otomotiv piyasası analistleri, bu fiyat artışının Tayron'un satış rakamlarına nasıl yansıyacağını ve diğer markaların benzer bir strateji izleyip izlemeyeceğini merakla takip ediyor.
Volkswagen Tayron 1.5 eTSI Life Temel Özellikler: Motor: 1.5 eTSI (Hafif Hibrit - MHEV) Güç: Yaklaşık 150 PS