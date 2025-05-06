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Volkswagen Tayron'a zam geldi... İşte Mayıs 2025 güncel fiyat listesi

Volkswagen'in SUV segmentindeki iddialı oyuncusu Tayron'un 2025 model yılı fiyatları güncellendi. Nisan ayında 2.379.000 TL olan başlangıç fiyatı, Mayıs ayı itibarıyla 2.830.000 TL'ye yükseldi. Bu da Tayron'un fiyatında %16'lık bir zam anlamına geliyor.

05 Mayıs 2025 | 14:57
Son Güncellenme: 05 Mayıs 2025 | 15:30
Volkswagen Tayron'a zam geldi... İşte Mayıs 2025 güncel fiyat listesi

Edinilen bilgilere göre, Volkswagen Tayron'un giriş seviyesi olan 1.5 eTSI Life modelinin Nisan ayındaki başlangıç fiyatı 2.379.000 TL iken, Mayıs ayı itibarıyla bu rakam tam 2.830.000 TL'ye çıktı. Bu zam, Tayron'un fiyatında 451.000 TL'lik bir fark yarattı.

VOLKSWAGEN TAYRON 2025 MAYIS GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

MarkaModel
VOLKSWAGENTayron
Model YılıNisan Fiyat
20252379000
Şanzıman TipiMayıs Fiyat
DSG2830000
Yakıt TipiFiyat Fark
Elektrik/Benzin451000
Motor TipiYüzde Fark
MHEV (Mild Hybrid)16%
CCM 
1498 
Beygir Gücü 
150 
Kasa Tipi 
SUV 
Vites Tipi 
Yarı Otomatik 
AltModel 
SUV 
Tip 
1.5 eTSI 
Donanım Tipi 

 

 

Volkswagen Tayron, teknolojik donanımları ve özellikle hafif hibrit (MHEV) teknolojisine sahip 1.5 eTSI motoruyla SUV segmentinde önemli oyunculardan biri.
Yarı otomatik (DSG) şanzıman ve yaklaşık 150 beygir gücü sunan bu versiyon, yakıt verimliliği ve performansı bir arada sunmayı hedefliyor.
Otomotiv piyasası analistleri, bu fiyat artışının Tayron'un satış rakamlarına nasıl yansıyacağını ve diğer markaların benzer bir strateji izleyip izlemeyeceğini merakla takip ediyor.
Volkswagen Tayron 1.5 eTSI Life Temel Özellikler: Motor: 1.5 eTSI (Hafif Hibrit - MHEV) Güç: Yaklaşık 150 PS
Şanzıman: Yarı Otomatik (DSG) Kasa Tipi: SUV
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Nisanda borsada otomotiv şirketleri arasında tek şirket kazandırdı
Bir şirketten daha bedelsiz kararı: Yüzde 2645
Galatasaray borsada da yatırımcısını üzmedi
Bir şirkette daha temettü tarihi belli oldu
Ford Otomotiv (FROTO) bedelsiz tarihi belli oldu
Konkordato sürecindeki şirketten açıklama var
Borsada salı günü temettü dağıtacak 2 şirket var
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (5 Mayıs)
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