Volkswagen Tayron'a zam geldi... İşte Mayıs 2025 güncel fiyat listesi

Edinilen bilgilere göre, Volkswagen Tayron'un giriş seviyesi olan 1.5 eTSI Life modelinin Nisan ayındaki başlangıç fiyatı 2.379.000 TL iken, Mayıs ayı itibarıyla bu rakam tam 2.830.000 TL'ye çıktı. Bu zam, Tayron'un fiyatında 451.000 TL'lik bir fark yarattı. VOLKSWAGEN TAYRON 2025 MAYIS GÜNCEL FİYAT LİSTESİ Marka Model VOLKSWAGEN Tayron Model Yılı Nisan Fiyat 2025 2379000 Şanzıman Tipi Mayıs Fiyat DSG 2830000 Yakıt Tipi Fiyat Fark Elektrik/Benzin 451000 Motor Tipi Yüzde Fark MHEV (Mild Hybrid) 16% CCM 1498 Beygir Gücü 150 Kasa Tipi SUV Vites Tipi Yarı Otomatik AltModel SUV Tip 1.5 eTSI Donanım Tipi

Volkswagen Tayron, teknolojik donanımları ve özellikle hafif hibrit (MHEV) teknolojisine sahip 1.5 eTSI motoruyla SUV segmentinde önemli oyunculardan biri.

Yarı otomatik (DSG) şanzıman ve yaklaşık 150 beygir gücü sunan bu versiyon, yakıt verimliliği ve performansı bir arada sunmayı hedefliyor.

Otomotiv piyasası analistleri, bu fiyat artışının Tayron'un satış rakamlarına nasıl yansıyacağını ve diğer markaların benzer bir strateji izleyip izlemeyeceğini merakla takip ediyor.

Volkswagen Tayron 1.5 eTSI Life Temel Özellikler: Motor: 1.5 eTSI (Hafif Hibrit - MHEV) Güç: Yaklaşık 150 PS