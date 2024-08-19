Son 3 yıldan fazladır yürüttüğü Volvo Car Çek Cumhuriyeti Genel Müdürlüğü görevinden sonra Türkiye’ye dönerek Volvo Car Türkiye Genel Müdürü olan Alican Emiroğlu, kariyerinde açtığı yeni sayfanın ardından otomotiv basını ile ilk kez bir araya geldi.

Emiroğlu, Volvo'nun güncel modelleri ve elektrifikasyon süreci hakkında detaylı bilgiler paylaşırken, 2024 yılına yönelik plan ve stratejileri ile ilgili de hedeflerini açıkladı.

Volvo Car Türkiye’nin 2023 yılında tüm zamanların rekorunu kırarak 11 bin 646 adetlik satış rakamına ulaştığını vurgulayan Alican Emiroğlu, "Son 6 yıldır Türkiye'ye yurtdışından bakma fırsatım oldu ve Türkiye’nin bu süre içerisinde elde ettiği başarıyı yurt dışından izlemek çok gurur vericiydi. Bu başarıya imza atan takım arkadaşlarımı yürekten kutluyorum" dedi.

Haberturk.com.tr'nin haberine göre 2024 yılında yeni bir rekor kırmayı hedeflediklerinden bahseden Emiroğlu, "Yıl sonu pazar beklentimiz 850 bin adet civarında. Yılın geri kalan 5 ayında satışların yavaşlayacağını düşünüyoruz. Marka olarak 2024’ü, 2023’ün üzerinde kapatmayı planlıyoruz. Böylece, daralan pazarda büyüyerek payımızı artırmak istiyoruz. Binek otomobil pazarında geçen yılki yüzde 1.2 pazar payını artırarak, 2024'ün ilk 7 ayında ulaştığımız yüzde 1.42 ile rekor bir pazar payına ulaştık" diye konuştu.

'ELEKTRİKLİSİ GELENE KADAR SEDAN SATMAYACAĞIZ'

Volvo'nun güncel modellerinin elektrifikasyon süreci ve pazardaki durumları hakkında da bilgiler veren Emiroğlu, önümüzdeki döneme ilişkin çarpıcı bilgiler verdi.

Markanın kompakt SUV modeli XC40'ta artık benzinli motor seçeneğinin sunulmadığını ve otomobilin EX40 ismi ile sadece elektrikli olarak yola devam ettiğini anlatan Emiroğlu, "Globalde dizel üretimine son verdik. Yetkili satıcılarda 2 haneli stoklar kaldı, en geç önümüzdeki ay içerisinde son dizel araçları müşterilerimiz ile buluşturacağız. Yolumuza benzinli, plug-in hibrit ve elektrikli otomobiller ile devam edeceğiz. Sedan araçlarımız S60 ve S90 Çin'de üretiliyordu. Yeni vergi düzenlemesi sebebiyle mevcut stoklardan sonra yeni araç getirmiyor olacağız. Elektrikli sedan modellerimiz gelene kadar, önümüzdeki yıl itibariyle sedan otomobillere ara vermek durumunda kalacağız" dedi

Daha önce Çin menşeli elektrikli otomobillere getirilen yüzde 40 ek vergi, Temmuz 2024'ten itibaren Çin'den ithal edilen tüm yakıt türlerindeki otomobiller için geçerli olmuştu.

V60 modeli üzerinde bir çalışma yaptıklarını da anlatan Alican Emiroğlu, "Bu otomobili Türkiye'ye getirmek istiyoruz, çünkü Türkiye'de artık station wagon karoser konusunda bir potansiyel oluşmaya başladı. Fakat Cross Country modellerimizi satışını sona erdireceğiz ve yeni yıl ile birlikte bu modellerin satışı olmayacak. Elimizdeki son dizel motorlu araçları da bu ay teslim edip bitireceğiz" diye konuştu.

PREMIUM OLMAYANLARI DA HEDEFLEYECEK

Volvo'nun her yıl yeni bir elektrikli otomobil tanıtacağını da aktaran Emiroğlu, "EX30 modelimiz, 2025 ortasında Belçika'da üretilecek. Bu otomobilin önümüzdeki yıl Türkiye'ye getireceğiz. EX30'da agresif bir planlama yapıyoruz, fiyat olarak hem premium hem de premium olmayan modelleri hedefleyeceğiz" açıklamasında bulundu.

'ÖTV DÜZENLEMESİ PLUG-IN PAZARINI BÜYÜTÜR'

Plug-in hibritler konusunda da ayrı bir parantez açan Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Emiroğlu, "Plug-in hibrit özelinde yapılan ÖTV düzenlemesinin bu pazarı büyüteceğini düşünüyoruz. Bu teknoloji, tam elektrikliye geçişte ara çözüm. Toplam satışlarımızın yüzde 11’i plug-in hibrit, bu teknolojiye sahip araçların satışlarını artırmak istiyoruz" hedeflerini paylaştı.

Alican Emiroğlu'nun verdiği bilgiye göre, plug-in hybrid ve tamamen elektrikli otomobil satışlarında yüzde 40’lık bir oranla bu yılı kapatmayı hedeflen Volvo Car Türkiye, 2025 yılında bu potansiyeli yüzde 60’ın üzerine çıkarmayı planlıyor.

Temmuz ayında yapılan düzenleme ile, şarj edilebilir (plug-in) hibrit otomobillerin ÖTV oranları değişmişti.

Buna göre, motor silindir hacmi 1.6 litreyi geçmeyen plug-in hibrit otomobillerde, vergi matrahı 1 milyon 350 bin TL'yi aşmayanların ÖTV oranı yüzde 30'a indi. Plug-in hibritlerin yüzde 30 ÖTV dilimine girmesi için, kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında, elektrikli menzil değerlerinin ise 70 ve üzerinde kilometrede olması şartı aranıyor.

VOLVO CARS'TAN AÇIKLAMA

Volvo Cars Türkiye'den konuya ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

Şirketten yapılan açıklama şu şekilde;

"Volvo Cars, sürdürülebilirlik ve elektrifikasyon vizyonu çerçevesinde, 2030 yılı itibariyle tamamen elektrikli otomobillere geçmeyi planlıyor. Bu doğrultuda mevcut süreçlerini iyileştirmeye odaklanan marka, 2025 yılı için iklim eylem planı ve döngüsel ekonomi alanında çalışmalara devam ediyor. 2025 yılı itibariyle global satışlarının yüzde 50’sinin tamamen elektrikli otomobillerden olmasını planlayan Volvo Cars, otomobil başına düşen karbon ayak izini de yüzde 40 oranında azaltmayı hedefliyor. Bu vizyon çerçevesinde Volvo Cars, sedan modellerinin global üretimini Avrupa pazarı için çok daha önce açıklanan üretim planı çerçevesinde 2024 itibariyle bitirme kararı almıştır. Volvo Car Turkiye de bu üretim planına istinaden müşterilerin taleplerini karşılayacak şekilde otomobil stoğunu inşa etmiştir. Satışı Türkiye'de bir süre daha devam edecek olan sedan modellerin yerini ise gelecekte elektrikli versiyonları alacaktır."