Volvo, 'elektrikli' 2030 planından vazgeçtiğini duyurdu

Çoğunluk hissesi Çinli otomobil devi Geely'e ait olan Volvo, yeni plana göre 2030 yılına kadar üretiminin en az yüzde 90'ının hem elektrikli hem de plug-in hibrit otomobillerden oluşmasını hedefliyor.

CNN'nin haberine göre elektrikli araçlara (EA) yönelik bazı büyük pazarlardaki talebin yavaşlaması ve Çin'de üretilen elektrikli araçlara uygulanan ticaret tarifelerinden kaynaklı belirsizlikler bu kararda etken.

Volvo'nun kararı EV hedeflerinden geri adım atan diğer büyük otomobil üreticileri General Motors ve Ford'u hatırlattı.

Volvo CEO'su Jim Rowan "Geleceğimizin elektrikli olduğuna inanıyoruz" görüşünü paylaştı "Ancak, elektrifikasyona geçişin doğrusal olmayacağı, müşterilerle pazarların farklı hızlarda hareket ettiği açık" diye ekledi.

Volvo CEO'su Jim Rowan "Geleceğimizin elektrikli olduğuna inanıyoruz" görüşünü paylaştı "Ancak, elektrifikasyona geçişin doğrusal olmayacağı, müşterilerle pazarların farklı hızlarda hareket ettiği açık" diye ekledi. Şirket ayrıca, şarj altyapısının yavaş yaygınlaşması ve tüketici teşviklerinin geri çekilmesi gibi faktörler nedeniyle elektrikli araçlara yönelik iş ortamının değiştiği görüşünde.

CNN'in analizine göre özellikle Avrupa'da elektrikli araçlara olan talebin yavaşlaması, Almanya gibi ülkelerde satın alımlarda uygulanan sübvansiyonların sona ermesinden kaynaklanıyor. Volvo, çoğunluk hissesinin Geely'e ait olması ve şirketin Çin'deki fabrikaları kullanması nedeniyle Avrupa ve Kuzey Amerika'da Çin yapımı elektrikli araç ithalatına uygulanacak gümrük vergilerinden de etkilenecek.

