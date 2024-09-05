ARA
DOLAR
34,00
0,05%
DOLAR
EURO
37,86
0,53%
EURO
GRAM ALTIN
2750,53
0,83%
GRAM ALTIN
BIST 100
9970,97
-0,14%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Volvo, 'elektrikli' 2030 planından vazgeçtiğini duyurdu

Ünlü otomobil markası Volvo, 2030 yılına kadar tüm ürün gamını elektrikliye çevirme planından vazgeçti. Otomobil üreticisi, üç yıl önce duyurduğu hedeften vazgeçme kararında değişen piyasa koşullarını gerekçe gösterdi. Şirket hibrit modeller de satacak.

05 Eylül 2024 | 10:29
Volvo, 'elektrikli' 2030 planından vazgeçtiğini duyurdu

Çoğunluk hissesi Çinli otomobil devi Geely'e ait olan Volvo, yeni plana göre 2030 yılına kadar üretiminin en az yüzde 90'ının hem elektrikli hem de plug-in hibrit otomobillerden oluşmasını hedefliyor.

  • CNN'nin haberine göre elektrikli araçlara (EA) yönelik bazı büyük pazarlardaki talebin yavaşlaması ve Çin'de üretilen elektrikli araçlara uygulanan ticaret tarifelerinden kaynaklı belirsizlikler bu kararda etken.
  •  Volvo'nun kararı EV hedeflerinden geri adım atan diğer büyük otomobil üreticileri General Motors ve Ford'u hatırlattı.
    Volvo CEO'su Jim Rowan "Geleceğimizin elektrikli olduğuna inanıyoruz" görüşünü paylaştı "Ancak, elektrifikasyona geçişin doğrusal olmayacağı, müşterilerle pazarların farklı hızlarda hareket ettiği açık" diye ekledi. 
  • Şirket ayrıca, şarj altyapısının yavaş yaygınlaşması ve tüketici teşviklerinin geri çekilmesi gibi faktörler nedeniyle elektrikli araçlara yönelik iş ortamının değiştiği görüşünde.
  • CNN'in analizine göre özellikle Avrupa'da elektrikli araçlara olan talebin yavaşlaması, Almanya gibi ülkelerde satın alımlarda uygulanan sübvansiyonların sona ermesinden kaynaklanıyor. Volvo, çoğunluk hissesinin Geely'e ait olması ve şirketin Çin'deki fabrikaları kullanması nedeniyle Avrupa ve Kuzey Amerika'da Çin yapımı elektrikli araç ithalatına uygulanacak gümrük vergilerinden de etkilenecek.
     
0
  • ALTIN GRAM - TL 2750,53 0,83%
  • ALTIN ONS 2516,12 0,89%
  • BIST 100 9970,97 -0,14%
  • DOLAR/JAPON YENI 143,471 -0,195%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35071 0,01888%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90,01 1,7029%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,0013 0,047%
  • EURO/DOLAR 1,1099 0,143%
  • EURO/TURK LIRASI 37,8642 0,5317%
  • STERLIN/DOLAR 1,31683 0,16925%
Borsa Haberleri
Borsada kazanan yaşlı kurtlar olmuş
Adel Kalemcilik'ten temettü güncellemesi
M çiçeği haberleri hangi hisseleri nasıl etkiledi?
Cem Zeytin (CEMZY) halk arz sonuçları: Kaç lot dağıttı, kaç kişi katıldı?
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket (4 Eylül)
Borsada perşembe günü 1 hisse temettü dağıtacak (5 Eylül)
Migros (MGROS) toplam mağaza sayısını duyurdu
THY bir ülkeye daha sefer başlatıyor
Galatasaray yeni transferini KAP'a bildirdi
Mahkeme celbi ortalığı karıştırdı: Değeri bir günde 279 milyar dolar eridi
Küresel piyasaları resesyon korkusu sardı
Borsada bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 2 şirket
Bugün bir hissede bedelli sermaye artırım var (4 Eylül)
Borsa İstanbul’dan 2 hisse için brüt takas tedbiri kararı
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket (3 Eylül)
GERİ
İLERİ
Borsada kazanan yaşlı kurtlar olmuş
Adel Kalemcilik'ten temettü güncellemesi
M çiçeği haberleri hangi hisseleri nasıl etkiledi?
Cem Zeytin (CEMZY) halk arz sonuçları: Kaç lot dağıttı, kaç kişi katıldı?
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket (4 Eylül)
Borsada perşembe günü 1 hisse temettü dağıtacak (5 Eylül)
Migros (MGROS) toplam mağaza sayısını duyurdu
THY bir ülkeye daha sefer başlatıyor
Galatasaray yeni transferini KAP'a bildirdi
Mahkeme celbi ortalığı karıştırdı: Değeri bir günde 279 milyar dolar eridi
Küresel piyasaları resesyon korkusu sardı
Borsada bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 2 şirket
Bugün bir hissede bedelli sermaye artırım var (4 Eylül)
Borsa İstanbul’dan 2 hisse için brüt takas tedbiri kararı
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket (3 Eylül)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL