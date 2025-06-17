Xiaomi YU7'ye hazırlık: Yenilenen IM LS7 Çin'de satışa sunuldu

Şimdilik sadece Ultra versiyonuyla pazara sunulan yeni LS7'nin resmi satış fiyatı yaklaşık 47.310 dolar olarak belirlendi. Güncellenen model, hem teknoloji hem de performans açısından önemli geliştirmelerle dikkat çekiyor.
LS7, 800 voltluk yüksek voltajlı bir platform üzerine inşa edilmiş ve arka akstan yönlendirme sistemi sayesinde daha üstün bir manevra kabiliyeti sunuyor. Aracın boyutlarında büyük bir değişiklik olmazken, yüksekliği önceki nesle göre 1.731 mm'den 1.784 mm'ye çıkarılmış.
Tamamen elektrikli bu SUV, ön ve arka akslara yerleştirilmiş çift motorla donatıldı. Ön motor 200 kW, arka motor ise 379 kW maksimum güç üretiyor. Bu güçlü kombinasyon sayesinde LS7, 0'dan 100 km/s hıza sadece 3,9 saniyede ulaşıyor ve maksimum hızı 239 km/s olarak belirtiliyor.
Batarya ve Menzil
Yeni LS7, 100 kWsa kapasiteli NMC batarya paketiyle geliyor ve CLTC standardına göre 700 kilometreye kadar menzil sunuyor. Yüksek hızlı şarj desteği sayesinde, bataryanın yüzde 10'dan yüzde 80 doluluğa ulaşması sadece 17 dakika sürüyor.
Akıllı iç mekan
Aracın iç mekanında ise IMOS 3.6.0 adı verilen gelişmiş bir kokpit sistemi bulunuyor. Bu sistem, DeepSeek tarafından geliştirilen büyük dil modelleriyle entegre çalışarak kullanıcılara daha gelişmiş bir deneyim vadediyor.
Bu yenilikler ve Xiaomi'nin yeni modeli öncesindeki stratejik hamle, Çin elektrikli araç pazarındaki dinamizmi gözler önüne seriyor.
Yeni LS7, tamamen elektrikli bir SUV olarak öne çıkıyor. Gücünü ön ve arka akslara yerleştirilmiş çift motordan alıyor. Ön motor 200 kW, arka motor ise 379 kW maksimum güç üretiyor. Bu güçlü kombinasyon sayesinde araç, 0'dan 100 km/s hıza sadece 3,9 saniyede ulaşırken, maksimum hızı 239 km/s olarak belirtiliyor.
100 kWsa kapasiteli NMC batarya paketi ile donatılan LS7, CLTC standardına göre 700 kilometreye kadar menzil sunuyor. Yüksek hızlı şarj desteği sayesinde, bataryanın yüzde 10'dan yüzde 80 doluluğa ulaşması yalnızca 17 dakika sürüyor.
Aracın iç mekanında ise IMOS 3.6.0 adı verilen gelişmiş bir kokpit sistemi dikkat çekiyor. Bu sistem, DeepSeek tarafından geliştirilen büyük dil modelleriyle entegre bir şekilde çalışarak sürücülere ve yolculara daha gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sunuyor.