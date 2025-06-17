Xiaomi YU7'ye hazırlık: Yenilenen IM LS7 Çin'de satışa sunuldu

Şimdilik sadece Ultra versiyonuyla pazara sunulan yeni LS7'nin resmi satış fiyatı yaklaşık 47.310 dolar olarak belirlendi. Güncellenen model, hem teknoloji hem de performans açısından önemli geliştirmelerle dikkat çekiyor.

LS7, 800 voltluk yüksek voltajlı bir platform üzerine inşa edilmiş ve arka akstan yönlendirme sistemi sayesinde daha üstün bir manevra kabiliyeti sunuyor. Aracın boyutlarında büyük bir değişiklik olmazken, yüksekliği önceki nesle göre 1.731 mm'den 1.784 mm'ye çıkarılmış.