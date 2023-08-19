ARA
Bist 100
7513,29
-3,23%
Bist 100
Dolar/TL
27,1002
-0,007%
Dolar/TL
Euro/TL
29,4965
-0,0552%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0873
0,0552%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1646,36
0%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Yaklaşık 2 milyon dolara satıldı: Peki, özelliği ne?

Yıllar önce Ferrari'ye ait olan yanmış bir yarış arabası Kaliforniya'daki RM Sotheby's müzayedesinde 1,9 milyon dolara satıldı.

19 Ağustos 2023 | 11:33
Son Güncellenme: 19 Ağustos 2023 | 11:46
0
Yaklaşık 2 milyon dolara satıldı: Peki, özelliği ne?

CNN'e göre bu durum şaşırtıcı görünebilir ancak göründüğü kadar korkunç bir yatırım değil, özellikle de alıcı paradan daha fazlasının peşindeyse... İşte detaylar

 


 

1
13 adet üretilmiş

13 adet üretilmiş

Habere göre sadece 13 adet üretilen bu 1954 Ferrari Mondial Spider Series I, Ferrari'nin efsanevi V12 modellerinden biri değil, tamamen farklı bir tasarımdı. Dört silindirli otomobil, daha küçük ve hafif bir motorun arzu edildiği, çok sayıda viraj ve az sayıda düzlük içeren kıvrımlı pistlerde sürüş için tasarlanmış.
2
Model şampiyonluklar kazandı

Model şampiyonluklar kazandı

Ferrari, 1952 ve 1953 yıllarında bu tasarımdaki otomobillerle dünya şampiyonlukları kazandı, dolayısıyla "Mondial" veya "Dünya" adını aldı.
3
13 tasarımdan 2'ncisi

13 tasarımdan 2'ncisi

Şasi numarası 0406 MD olarak bilinen bu araç ise ilk olarak ünlü İtalyan tasarım firması Pinin Farina tarafından bir gövde ile üretilmiş. 1954 yılında, yıllar önce markanın ilk yarış zaferinde Ferrari sürmüş olan Franco Cortese tarafından kullanılmış. Üretilen 13 Pinin Farina tasarımından sadece ikincisi.
4
Kaza yapıp yanmış

Kaza yapıp yanmış

Tahminen 1950'lerin sonunda ya da 60'ların başında bir noktada Mondial, kaza yaptı ve yandı. Otomobil 1978 yılında Ferrari koleksiyoncusu Walter Medlin tarafından satın alınmış ve son 45 yılını depoda mevcut haliyle geçirmiş.
5
Yenilemek 1 milyon doları bulabilir

Yenilemek 1 milyon doları bulabilir

Koleksiyonluk otomobil değerlerini takip eden Hagerty'den Brian Rabold arabayı kaza öncesi görünümüne döndürmenin ve tekrar sürülebilir hale getirmenin 1 milyon doları bulabileceğini söylüyor. Rabold bir e-postada, "Satış fiyatı mali açıdan fazla bir avantaj sağlamıyor, ancak yeni sahibi için en büyük ödül, bu tarihi otomobili yeni haline döndürmek ve yeniden meraklılarının beğenisine sunmak olabilir" diyor.
6

Rabold, iyi durumdaki Ferrari Mondial Spider'ların 2 milyon doların biraz üzerinde bir fiyata satılabileceğini söyledi. Son yıllarda bazıları 5 milyon dolara kadar fiyatlara ulaşmış.
7
Aracın bir benzeri

Aracın bir benzeri

Farklı bir 1954 Ferrari 500 Mondial Pinin Farina Spider olan bu araba, 2021 yılının Eylül ayında Bring A Trailer müzayede sitesinde satışa sunulmuş.
8

9

10

0
  • ALTIN GRAM - TL 1646,36 0%
  • ALTIN ONS 1889,57 0,01%
  • BIST 100 7513,29 -3,23%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,1002 -0,007%
  • EURO/TURK LIRASI 29,4965 -0,0552%
  • EURO/USD 1,0873 0,0552%
  • INGILIZ STERLINI 1,2737 -0,07492%
  • JAPON YENI 145,403 -0,296%
  • KANADA DOLARI 1,35535 0,055%
  • RUS RUBLESI 95,2 0,7407%
Günün En Çok Okunanları
Yaklaşık 2 milyon dolara satıldı: Peki, özelliği ne?
THY duyurdu: Yeni şirket kuruldu
THY duyurdu: Yeni şirket kuruldu
Merkez Bankası anketinde yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi yükseldi
Merkez Bankası anketinde yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi yükseldi
"Mehmet Şimşek istifa etmek istedi" iddiasına açıklama
"Mehmet Şimşek istifa etmek istedi" iddiasına açıklama
Apple'dan kullanıcılarına uyarı: 'Bu şekilde uyumayın!'
Apple'dan kullanıcılarına uyarı: 'Bu şekilde uyumayın!'
Faiz kararı için tahminler ne yönde? 15 ekonomistin tahmini...
Faiz kararı için tahminler ne yönde? 15 ekonomistin tahmini...
Müteahhitlik sektörü yurt dışında 482 milyar dolarlık iş üstlendi
Müteahhitlik sektörü yurt dışında 482 milyar dolarlık iş üstlendi
BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (14-18 Ağustos 2023)
GERİ
İLERİ
Yaklaşık 2 milyon dolara satıldı: Peki, özelliği ne?
THY duyurdu: Yeni şirket kuruldu
Merkez Bankası anketinde yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi yükseldi
"Mehmet Şimşek istifa etmek istedi" iddiasına açıklama
Apple'dan kullanıcılarına uyarı: 'Bu şekilde uyumayın!'
THY duyurdu: Yeni şirket kuruldu
Merkez Bankası anketinde yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi yükseldi
"Mehmet Şimşek istifa etmek istedi" iddiasına açıklama
Apple'dan kullanıcılarına uyarı: 'Bu şekilde uyumayın!'
Faiz kararı için tahminler ne yönde? 15 ekonomistin tahmini...
Merkez Bankası anketinde yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi yükseldi
"Mehmet Şimşek istifa etmek istedi" iddiasına açıklama
Apple'dan kullanıcılarına uyarı: 'Bu şekilde uyumayın!'
Faiz kararı için tahminler ne yönde? 15 ekonomistin tahmini...
Müteahhitlik sektörü yurt dışında 482 milyar dolarlık iş üstlendi
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL