Yaklaşık 2 milyon dolara satıldı: Peki, özelliği ne?

CNN'e göre bu durum şaşırtıcı görünebilir ancak göründüğü kadar korkunç bir yatırım değil, özellikle de alıcı paradan daha fazlasının peşindeyse... İşte detaylar





1 13 adet üretilmiş Habere göre sadece 13 adet üretilen bu 1954 Ferrari Mondial Spider Series I, Ferrari'nin efsanevi V12 modellerinden biri değil, tamamen farklı bir tasarımdı. Dört silindirli otomobil, daha küçük ve hafif bir motorun arzu edildiği, çok sayıda viraj ve az sayıda düzlük içeren kıvrımlı pistlerde sürüş için tasarlanmış.

2 Model şampiyonluklar kazandı Ferrari, 1952 ve 1953 yıllarında bu tasarımdaki otomobillerle dünya şampiyonlukları kazandı, dolayısıyla "Mondial" veya "Dünya" adını aldı.

3 13 tasarımdan 2'ncisi Şasi numarası 0406 MD olarak bilinen bu araç ise ilk olarak ünlü İtalyan tasarım firması Pinin Farina tarafından bir gövde ile üretilmiş. 1954 yılında, yıllar önce markanın ilk yarış zaferinde Ferrari sürmüş olan Franco Cortese tarafından kullanılmış. Üretilen 13 Pinin Farina tasarımından sadece ikincisi.

4 Kaza yapıp yanmış Tahminen 1950'lerin sonunda ya da 60'ların başında bir noktada Mondial, kaza yaptı ve yandı. Otomobil 1978 yılında Ferrari koleksiyoncusu Walter Medlin tarafından satın alınmış ve son 45 yılını depoda mevcut haliyle geçirmiş.

5 Yenilemek 1 milyon doları bulabilir Koleksiyonluk otomobil değerlerini takip eden Hagerty'den Brian Rabold arabayı kaza öncesi görünümüne döndürmenin ve tekrar sürülebilir hale getirmenin 1 milyon doları bulabileceğini söylüyor. Rabold bir e-postada, "Satış fiyatı mali açıdan fazla bir avantaj sağlamıyor, ancak yeni sahibi için en büyük ödül, bu tarihi otomobili yeni haline döndürmek ve yeniden meraklılarının beğenisine sunmak olabilir" diyor.

6 Rabold, iyi durumdaki Ferrari Mondial Spider'ların 2 milyon doların biraz üzerinde bir fiyata satılabileceğini söyledi. Son yıllarda bazıları 5 milyon dolara kadar fiyatlara ulaşmış.

7 Aracın bir benzeri Farklı bir 1954 Ferrari 500 Mondial Pinin Farina Spider olan bu araba, 2021 yılının Eylül ayında Bring A Trailer müzayede sitesinde satışa sunulmuş.

8

9