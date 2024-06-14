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Yarış pistinden yollara: Türkiye satış tarihi açıklandı

Fransız Alpine markasının ilk elektrikli modeli A290, 13 Haziran 2024’teki Le Mans 24 Saat yarışlarında tanıtıldı. Motorsporları geleneğinden gelen Alpine A290'ın Türkiye piyasasına ne zaman sunulacağı da belli oldu.

14 Haziran 2024 | 14:00
Yarış pistinden yollara: Türkiye satış tarihi açıklandı

Markanın açıklamasına göre Alpine A290, Alpine A110'da beğenilen unsurları şehirli bir spor otomobile dahil ediyor. İşte modelle ilgili bilgiler ve Türkiye'de piyasaya çıkış tarihi:

1 LE MANS 24 SAAT YARIŞLARINDA TANITILDI

LE MANS 24 SAAT YARIŞLARINDA TANITILDI Fransız Alpine markasının ilk elektrikli modeli A290, 13 Haziran 2024’teki Le Mans 24 Saat yarışlarında tanıtıldı. Auto Show Dergisi Yayın Yönetmeni Hırant Kasapoğlu da modeli inceleyen isimler arasındaydı. Kasapoğlu şu yorumları yapıyor:

2 SPORTİF DETAYLARA SAHİP

SPORTİF DETAYLARA SAHİP Motorsporları geleneğinden gelen Alpine markasının, ilk elektrikli modeli için de sportif detaylar geliştirmesi çok normal. Hem dış, hem iç tasarımdaki bu sportif detaylarla A290, pistlerdeki Alpine DNA’sını ve sportif heyecanı, şehir içinde dinamik sürüş keyfine dönüştürüyor.

3 MENZİL

MENZİL 180 HP ve 220 HP’lik elektrikli motor seçenekleri bulunan, önden çekişli A290, 52 kWh’lik bataryasıyla 380 km menzil (WLTP) sunuyor.

4 PERFORMANS

PERFORMANS Alpine markasının Dream Garage olarak adlandırılan elektrikli serisinin ilk modeli olan A290, 1.5 tonun altındaki ağırlığı ve 220 HP’lik versiyonuyla 6,4 sn’lik 0-100 km/s hızlanma performansına sahip.

5 ANLIK GÜÇ ARTIŞI

ANLIK GÜÇ ARTIŞI Sportif performansı artırmak için kalkış kontrolu olan launch control sistemiyle donatılan araçta, ayrıca direksiyon üzerindeki bir düğmeden kumanda edilen OV (Overtake) sistemi yer alıyor ve araca anlık bir güç artışı sağlıyor.

6 2025 YILININ İKİNCİ YARISI TÜRKİYE'DE

2025 YILININ İKİNCİ YARISI TÜRKİYE'DE Öte yandan MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, “A290, Alpine’in sportif ruhunu şehrin sokaklarına taşıyan beş kapılı ve yeni hot hatch bir model. Kompakt ölçüleri ile size şehir içinde konforlu ve pratik bir sürüş deneyimi yaşatırken, aynı zamanda kendinizi Alpine’in heyecan verici dünyası içerisinde bulmanızı sağlıyor. Tıpkı A110’da olduğu gibi A290’da da aerodinamiğe büyük bir önem verildi. Tamamen alüminyumdan oluşan gövdesi ve özel tasarımı, sınıfının en çevik modellerinden biri olma özelliğini taşımasını sağlıyor. 380 kilometreye kadar menzili bulunan Alpine’in ilk elektrikli modeli A290, elektrifikasyonun otomotiv dünyasında geldiği konumun önemini bir kez daha vurguluyor. Yakın gelecekte yarış pistlerinde de göreceğimiz elektrikli otomobillerin ilk temsilcilerinden olacak bu model, OYAK’ın da girişimi ve destekleri ile 2025 yılının ikinci yarısında Türkiye’deki kullanıcıları ile buluşacak” dedi.

7 BOYUTLAR

BOYUTLAR Alpine A290, 4 metreden kısa olan küçük bir şehir otomobili; gövde orantılarıyla ise kaslı bir görünüm sergiliyor. Uzunluğu 3.990 mm, genişliği 1.820 mm, yüksekliği 1.520 mm ve aks mesafesi 2.530 mm olan A290 boyutlara sahip.
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GERİ
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