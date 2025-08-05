Yeni Audi Q5 Türkiye'de: İşte özellikleri ve fiyatı

Yeni ambiyans aydınlatması 30 farklı renk seçeneğiyle kişisel tercihlere göre ayarlanabiliyor. Sesli kontrol ve dokunmatik ekranlar arasındaki senkronizasyon sayesinde kullanıcı çok modlu etkileşimden yararlanıyor; örneğin navigasyon rotası ekrandan ayarlanıp sesli komutla başlatılabiliyor.



Direksiyon üzerindeki dokunmaya duyarlı düğmeler titreşimli ve akustik geri bildirim sağlıyor; benzer teknoloji kapı paneli kontrol ünitesinde de yer alıyor. 14,5 inç kavisli OLED MMI panoramik ekran, 11,9 inçlik Audi sanal kokpit plus ve 10,9 inçlik MMI ön yolcu ekranıyla dijital deneyim tamamlanıyor. Ön yolcu ekranındaki dinamik gizlilik modu, sürüş sırasında ekranın sürücü tarafından görülmesini engelleyerek güvenliği artırıyor.

Head-up gösterge ekranı, rota bilgilerinin yanı sıra telefon görüşmeleri gibi günlük fonksiyonları da üç boyutlu projeksiyonla sürücünün göz hizasında sunuyor.