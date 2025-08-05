Yeni Audi Q5 Türkiye'de: İşte özellikleri ve fiyatı

Modern tasarımı, dijital teknolojileri ve verimli sürüş sistemleriyle dikkat çeken yeni Audi Q5 SUV ve Q5 Sportback, Türkiye’de satışa sunuldu. İki farklı gövde tipiyle sunulan modeller; konfor, performans ve prestiji bir araya getiriyor. Audi'nin Premium Platform Combustion (PPC) temelinde geliştirdiği ilk SUV modelleri olan Yeni Q5 SUV ve Q5 Sportback, markanın Avrupa pazarında 15 yılı aşkın süredir liderliğini sürdürdüğü Q5 ailesinin üçüncü neslini temsil ediyor. İşte modelle ilgili tüm detaylar:
1 AUDI'NIN DİJİTALLEŞME VİZYONU
Yeni Q5 SUV ve Q5 Sportback, daha dinamik gövde tasarımı, gelişmiş dijital özellikler ve günlük kullanımda iddialı bir konfor sunan mimarisiyle öne çıkıyor. Sürücü ve araç arasındaki etkileşimi yeni bir seviyeye taşıyan işletim konsepti; içten yanmalı motora sahip bir SUV modelinde ilk kez kullanılan E³ elektronik mimarisiyle desteklenerek Audi’nin dijitalleşme vizyonunu yansıtıyor.
2 KASLI YAPISI DİKKAT ÇEKİYOR
Yeni Audi Q5 SUV ve Q5 Sportback modelleri, markanın dinamik tasarım dilini güçlü detaylarla buluşturuyor. Ön bölümde geniş Singleframe ızgara, S line paketiyle birlikte sunulan altıgen form ve krom detaylarla hem sportif hem de sofistike bir görünüm kazanıyor. Yan cephede uzanan omuz çizgisi aracın kaslı yapısını vurgularken, opsiyonel Dijital OLED arka farlar estetik ve işlevselliği bir arada sunuyor.
3 8 FARKLI DİJİTAL İMZA SEÇİLEBİLİYOR
Yeni nesil Matrix LED farlar, Q5 modellerine özgü karakteristik ön görünümü güçlendirirken aydınlatma performansını da üst seviyeye taşıyor. Arka bölümdeki Dijital OLED farlar ise toplam 266 segmentten oluşan altı panel yapısıyla farklı kişiselleştirme seçenekleri sunuyor. Kullanıcılar sekiz farklı dijital imzadan birini seçerek araçlarına özgün bir karakter kazandırabiliyor.
Arka bagaj kapağına entegre sanal pedal yansıması, eller doluyken kolay bagaj açma imkanı sağlıyor. Ayrıca 18 ila 21 inç arasında değişen jant seçenekleri hem sportiflik hem de kişiselleştirme olanağı sağlıyor.
4 Q5 SUV'DE BAGAJ 520 LİTRE
Yeni Audi Q5 SUV ve Q5 Sportback, iç mekanda da dijitalleşme vizyonu öne çıkıyor. Eşya gözü ve depolama paketi sayesinde arka koltuk sırası 10 santimetre öne kaydırılabiliyor; bu da özellikle bagaj hacminin artırılması gerektiğinde avantaj sağlıyor. Yenilenen yükleme eşiği nesnelerin bagaja yerleştirilmesini kolaylaştırırken bagaj örtüsünün zeminin altına yerleştirilebilmesi kullanım pratikliği katıyor.
Bagaj hacmi Q5 SUV’de 520 litre iken koltuklar yatırıldığında 1.473 litreye ulaşıyor; Q5 Sportback’te bu değerler sırasıyla 515 ve 1.415 litre. Hacim farkı Sportback’in eğimli tavan çizgisinden kaynaklanıyor.
5 30 FARKLI RENK SEÇENEĞİ
Yeni ambiyans aydınlatması 30 farklı renk seçeneğiyle kişisel tercihlere göre ayarlanabiliyor. Sesli kontrol ve dokunmatik ekranlar arasındaki senkronizasyon sayesinde kullanıcı çok modlu etkileşimden yararlanıyor; örneğin navigasyon rotası ekrandan ayarlanıp sesli komutla başlatılabiliyor.
Direksiyon üzerindeki dokunmaya duyarlı düğmeler titreşimli ve akustik geri bildirim sağlıyor; benzer teknoloji kapı paneli kontrol ünitesinde de yer alıyor. 14,5 inç kavisli OLED MMI panoramik ekran, 11,9 inçlik Audi sanal kokpit plus ve 10,9 inçlik MMI ön yolcu ekranıyla dijital deneyim tamamlanıyor. Ön yolcu ekranındaki dinamik gizlilik modu, sürüş sırasında ekranın sürücü tarafından görülmesini engelleyerek güvenliği artırıyor.
Head-up gösterge ekranı, rota bilgilerinin yanı sıra telefon görüşmeleri gibi günlük fonksiyonları da üç boyutlu projeksiyonla sürücünün göz hizasında sunuyor.
6 204 HP VE MILD-HİBRİT
Hem Q5 SUV hem de Q5 Sportback, 1968 cm³ hacmindeki 150 kW (204 HP) TDI dizel motor veya 1984 cm³ hacmindeki 150 kW (204 HP) TFSI benzinli motor seçenekleriyle sunuluyor.
Sırasıyla 400 Nm ve 340 Nm tork üreten motorlar, quattro dört tekerlekten çekiş sistemiyle eşleştiriliyor. Modeller 0’dan 100 km/sa hıza 7,4 / 7,2 saniyede ulaşıyor; maksimum hız ise 226 km/sa.
7 100 KİLOMETREDE NE KADAR YAKIYOR?
65 litrelik yakıt deposuna sahip Q5 SUV ve Q5 Sportback TDI quattro 150 kW, WLTP normlarına göre 5,9 – 6,8 litre/100 km yakıt tüketimi ve 155 – 179 g/km CO₂ emisyon değerleri sunuyor. TFSI quattro 150 kW versiyonu ise 6,7 – 7,9 litre/100 km tüketim ve 157 – 180 g/km emisyon değerleriyle öne çıkıyor.
8 25 kW'A KADAR GERİ KAZANIM GÜCÜ
Yeni Q5 modelleri, içten yanmalı motora ek olarak MHEV plus teknolojisiyle destekleniyor. 48 voltluk yerleşik güç kaynağına sahip bu sistem, sürücünün komutlarına daha hızlı tepki veriyor ve daha çevik bir sürüş sunuyor.
Reküperasyon özelliği sayesinde hafif eğimlerde veya yavaş manevralarda araç sadece elektrik motoruyla ilerleyebiliyor. 25 kW’a kadar geri kazanım gücü bataryanın hızlı şarj olmasını sağlıyor. Elde edilen enerji kısa mesafe sürüşlerinde, klima veya diğer araç içi sistemlerde kullanılabiliyor.
9 YENİ AUDI Q5 FİYATI NE KADAR?
Yeni Audi Q5 SUV 6.734.124 TL’den, coupé formuyla öne çıkan Q5 Sportback ise 7.249.284 TL’den başlayan fiyatlarla Audi showroomlarında yerini aldı. Her iki modelde de 204 HP gücündeki mild-hibrit destekli benzinli veya dizel motor seçenekleri ve quattro dört tekerlekten çekiş sistemi sunuluyor.