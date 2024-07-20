Türkiye'de üretiliyor: Yeni Hybrid sistemiyle Toyota C-HR incelemede

Yeni Hybrid sistemiyle Toyota C-HR nasıl bir araç? Otomobil editörü Murat Öksüz'ün yorumları şöyle:

1 TÜRKİYE'DE ÜRETİLİYOR Ona ilk bakışta yolların konsept otomobili diyebiliriz. Sanki ilk çizimlerden sonra yollara atlamış gibi duruyor. Tabii başka bir özelliği Şarj edilebilir hibrit sisteme yani plug-in hybrid seceneğine sahip, ilk yerli üretim otomobil olması. Evet Toyota C-HR ülkemizde üretilip Avrupa’ya gönderiliyor. Bu da bizim için bir gurur kaynağı. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen benimde üyesi olduğum Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin seçtiği Türkiye'de Yılın Otomobili ödülünün 7 finalistinden bir tanesi kendisi.

2 TASARIM Evet ilk olarak 2016'da Cenevre otomobil fuarında tanıtılan C-Hr'ın şimdi, ülkemizde satılan 2. neslin tasarımından başlayalım. Coupe tarzı hatlarıyla SUV tasarım kalıbını farklı bir boyuta taşıyan ilk nesil Toyota C-HR, yeni neslinde “süper coupe” profiliyle bu hatları daha da keskinleştiriyor. Toyota C-HR’ın önden bakıldığında markanın tam elektrikli model ailesinin yeni yüzünü de taşıdığı söylenebilir. Toyota C-HR prologue konseptinin tasarım temasına bağlı kalınarak üretime aktarılan ikinci nesil Toyota C-HR, dinamik tasarım çizgileriyle her an harekete hazır hissi uyandırıyor.

3 GÖVDEYE GİZLİ KAPI KOLLARI Yeni Toyota C-HR’ın, Toyota’da ilk defa sunulan gövdeye gizli kapı kolları ve yeni çift renk gövde tasarım detaylarıyla öne çıkan modern ve sportif dış tasarımı, onu C-SUV segmentinde farklı bir yere konumlandırıyor. İmza rengi olarak kullanılan yeni Sülfür rengi, yeni çift renk gövde tasarımıyla iç kabinde kontrast yaratan dikiş detaylarında kullanılıyor.

4 DAHA AGRESİF Daha agresif ve keskin hatlara sahip dış tasarımıyla yeni Toyota C-HR, modeli için mühendisler ve aerodinami ekibi yakın bir çalışma ortaya koydular. Böylece hem aerodinamik olarak verimli hem de görsel olarak etkileyici bir tasarım elde edildi. Yeni “Parabola” tasarıma sahip LED ön farlar ve aracın genişliği boyunca uzanan ve modelin isminin yer aldığı LED arka aydınlatma grubu, yeni Toyota C-HR’ın dış tasarımında dikkat çeken diğer unsurlar arasında yer alıyor.

5 İÇ MEKAN Şimdi geçelim iç mekana. Toyota, günümüz kullanıcı beklentilerini farklı boyuta taşıyacak kişiselleştirilmiş bir kokpit deneyimi tasarladı. Bu sayede kullanıcılar araç içerisinde akıllı telefon uygulamalarını, dokunmatik ekran ve sesli komut özelliklerini sezgisel olarak kullanabiliyorlar. Toyota C-HR, yeni 12.3 inç tamamen dijital gösterge ekranıyla teknolojik bir sürüş deneyimi sunuyor. Keskin grafiklere sahip dijital göstergeye aktarılan veriler, sürücü tercihlerine ve önceliklerine göre kişiselleştirilebiliyor. Yeni Toyota modellerinde ilk defa sunulan yeni 12.3 inç dokunmatik multimedya ekranı ile sunuluyor. Multimedya sisteminde Apple CarPlay veya Android Auto ile akıllı telefon bağlantıları gerçekleştirilebiliyor. Hem Toyota’da hem de C-HR’da bir ilk olarak yeni, perdesiz teknolojili termal yalıtımlı panoramik cam tavanı sunuluyor. Bu yenilik, geleneksel cam tavan teknolojisinden farklı olarak, azaltılmış 5 kg ağırlık ve tavan seviyesinde sağlanan 3 cm artış ile iç mekanda sıcaklığı korumak için klima kullanma ihtiyacını azaltırken tüm yolculara her zamankinden daha ferah bir yolculuk vadediyor. C-HR Yaşam alanında çoklu ambiyans aydınlatma özelliğine sahip ilk Toyota modeli oldu. 64 farklı renk seçeneğine sahip ambiyans aydınlatması, kişiselleştirilebilir renk seçiminin de ötesinde, soğuk veya sıcak olmak üzere kabin ortamını ya da günün saatini yansıtacak şekilde ayarlanabiliyor.

6 GÜÇ Kompakt modelin 1.8 litre tam hibrit ve 2 litre şarj edilebilir hibrit versiyonları sadece önden çekişli olarak tercih edilebilecek. Türkiye'de satılmayan 2 litre tam hibrit versiyonda ise opsiyonel olarak dört çeker sistem bulunacak. 1.8 litre motor 140 beygir, 2 litre motor 200 beygir ve 2 litre şarj edilebilir hibrit motor ise 223 beygir güç sunuyor. Giriş seviyesinde yer alan Hybrid 140 motorlu Toyota C-HR 0-100 km hızlanmasını 9,9 saniyede tamamlarken fabrika verilerine göre 170 km/s son hıza çıkabiliyor. Biz bunu çok daha yükseklerde gördük. 2 litre full hibrit motorda bu süre tahrik seçimine göre 7,9 saniyeye kadar düşerken son hız 180 km'ye çıkıyor. Şarj edilebilir hibrit versiyon ise 0-100 km hızlanmasını 7,4 saniyede tamamlıyor. Söz konusu model, dolu batarya ile tam elektrikli sürüş modunda 66 kilometreye kadar menzil sunuyor. Co2 salınımı ise 108 gr olarak ölçülmüş.