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İsmi değişmiş 'Junior' olmuştu: Peki, nasıl bir araç? Pistte 6 dakika...

Alfa Romeo Junior Türkiye'de, Temmuz ayında ön satışa çıktı. Peki, Alfa Romeo'nun yeni B SUV'u Junior nasıl bir araç?

26 Temmuz 2024 | 22:17
Son Güncellenme: 26 Temmuz 2024 | 22:37
İsmi değişmiş 'Junior' olmuştu: Peki, nasıl bir araç? Pistte 6 dakika...

Alfa Romeo Junior'u Kuzey İtalya'daki Balocco Pisti'nde deneyen Auto Show Dergi Yayın Yönetmeni Hırant Kasapoğlu'nun araçla ilgili izlenimleri şöyle:

1 BALOCCO PİSTİ'NDE SÜRÜŞ YAPTIK

BALOCCO PİSTİ'NDE SÜRÜŞ YAPTIK Alfa Romeo'nun yeni B SUV'u Junior'ı, Kuzey İtalya'daki Balocco Pisti'nde denedik. Balocco’nun Alfa Track isimli hız pistinde 6 dakika boyunca eğlenceli bir sürüş yaptık.

2 TÜRKİYE'DE TEMMUZ'DA ÖNE SATIŞA ÇIKTI

TÜRKİYE'DE TEMMUZ'DA ÖNE SATIŞA ÇIKTI Alfa Romeo Junior Türkiye'de, Temmuz ayında ön satışa çıktı. Ekim ayından itibaren ise Türkiye pazarına, Elettrica (156 HP'lik elektrikli) ve içten yanmalı Ibrida (48 volt mild hibrit) versiyonlarıyla gelecek. 2025 yılında ise serinin üst versiyonu 280 HP'lik Veloce gelecek.

3 İSMİ DEĞİŞMİŞTİ

İSMİ DEĞİŞMİŞTİ Junior, sportif tasarımı, dinamik sürüş ve yol tutuş özellikleri ile Alfa Romeo'nun sportif ruhunu ve DNA'sını yansıtıyor. Alfa Romeo'nun bu yeni B segment modeli, ilk olarak 10 Nisan'da Milano şehrinde yapılan statik sunumda Milano ismiyle tanıtılmıştı. Ancak aracın, markanın İtalya'daki üretim tesisi yerine, Stellantis grubuna geçen, Polonya'daki Tychy fabrikasında üretiliyor olması nedeniyle, ismi daha sonra Junior olarak değiştirildi.

4 BAZ MODEL YÜZDE 10'LUK ÖTV DİLİMİNDE OLUR MU?

BAZ MODEL YÜZDE 10'LUK ÖTV DİLİMİNDE OLUR MU? Alfa Junior, öncelikli olarak tam elektrikli BEV olarak tasarlanmış ve geliştirilmiş bir model. Stellantis'in elektrikli platformunu kullanıyor. Baz model Junior Elettrica, tek motor, önden çekiş ve 54 kW batarya paketiyle geliyor, 156 HP gücündeki bu versiyon 410 km'nin üzerinde menzil vaat ediyor. Türkiye pazarında bu versiyonun yüzde 10'luk ÖTV diliminde yer alması olası.

5 EN GÜÇLÜ ELEKTRİKLİ VERSİYONU VELOCE

EN GÜÇLÜ ELEKTRİKLİ VERSİYONU VELOCE Junior'un en güçlü elektrikli versiyonu Veloce'de ise motor gücü 280 HP. Biz Balocco Pisti'nde bu versiyonu denedik. Yerden yüksek yapısına rağmen, bir hot hatch olmaya aday.

6 JUNIOR IBRIDA

JUNIOR IBRIDA Ayrıca 100 kW yani 136 HP gücünde Junior Ibrida isimli, 48 voltluk mild hibrit versiyonu da var. Bu versiyonda, 1,2 litrelik, 3 silindirli benzinli motora, 21 kW gücündeki elektrik motoru destek veriyor.

7 YAPAY ZEKADAN YARARLANACAK

YAPAY ZEKADAN YARARLANACAK Multimedya sistemlerinde de Junior, yıl sonundan itibaren yapay zeka ChatGPT teknolojisinden yararlanmaya başlayacak ve dijital asistan, Hey Alfa sesli komutuyla aktif hale gelecek.

8 YOL TUTUŞ

YOL TUTUŞ 2024 başında yapılan bir toplantıda, Alfa Romeo CEO'su Jean Phillipe Imparato, diğer Stellantis markalarından, Alfa'nın güçlü yol tutuş karakteristiği ile ayrışmak istediğini vurgulamıştı. Bu nedenle Alfa mühendisleri, aracın yol tutuş ve dinamik sürüş özelliklerine özel bir önem vermişler ve bu alanda önemli aşama kaybetmişler. Sanıyoruz sırf bu nedenle Junior'ın dinamik tanıtımı, Kuzey İtalya'daki ünlü test pisti Balocco'da gercekleştirildi. Veloce'de 280 HP'lik güçlü motorun yanı sıra, dördüncü nesil Type D TorSen, tork sensörlü mekanik diferansiyel kilidi ve özel geliştirilmiş süspansiyon sistemi yer alıyor. Ibrida ve Elettra versiyonlarina ise Veloce paketindeki bazı sportif ekipmanlar (spor koltuklar, jantlar vs) yüklenebiliyor.
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