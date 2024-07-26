Renault Austral 1.3 Techno CVT Esprit Alpine nasıl bir araç? Otomobil editörü Murat Öksüz'ün yorumları şöyle:



1 Renault Austral 1.3 Techno CVT Esprit Alpine versiyonu Renault Kadjar’ın yerini alan Austral, şimdiye kadar üretilmiş en iyi Renault modeli olarak lanse edildi. Dış tasarım anlamında gerçekten etkileyici. Renault ve Alpine tasarım ekibi tarafından tasarlanan C-Suv segmentinin belirleyici oyuncusu olarak gösteriliyor. Ayrıca belirtelim bu kurşuni mat renk SUV’ye çok yakışmış.

2 Dış tasarım Austral’ın dış tasarımına baktığımızda göze çarpan ilk detaylar yenilenmiş logosu ve 3 boyutlu hissi veren ızgarası. Markaların son çıkardığı tüm modellerde bu gördüğünüz 3 boyutlu görsel zevki yaşabiliyoruz. Led farlarıyla birleşen ızgara logoyu da içerisinde barındırıyor. Led farlara gelmişken ince formlu farlar 4’e bölünmüş. Sağ ve solda toplam 8 hücreden oluşan bu yapı gece karşıdan araba gelmediği zaman uzun ve ayrıntılı bir şekilde aydınlatıyor. Araç gelince ise tekrar normal far haline dönüyor. Motor kaputu üzerindeki ve çamurluklardaki kat izleri, otomobilin görünümünü güçlendirmek için kullanılmış tasarım öğeleri olarak göze çarpıyor. Yandan balkıdığında siyah çamurluk dodikleri ile dikkat çeken otomobilin aydınlatma gruplarındaki ışık imzaları, otomobilin bir Renault olduğunu ilk bakışta belli eden detaylar.

3 Boyutlar Dingil mesafesi 2667 mm olan Renault Austral’in uzunluğu 4510 mm, genişliği 1825 mm, yüksekliği 1664 mm.

4 Arka farklar Esprit Alpine tasarımının sportifliğini Austral’in her çizgisinden görüyoruz. Arka tarafında ise 3D derinlik imzalı, ortadaki logoya kadar uzanan farlar oldukça dikkat çekici durmuş.

5 Bagaj hacmi Bagaj hacmini koltukların 16 cm ileri geri kayabilmesi ve yatabilmesi sayesinde 500 lt’lik bagaj hacmini 575 litreye çıkarabiliyorsunuz. Koltuklar tam yattığında ise bu rakam 1525 litreye çıkıyor.

6 İç tasarım İç tasarımı görmek için otomobile bindiğimiz anda bizi Megane E-Tech’den tanıdığımız bir konsol karşılıyor. Otomobilin sürücü odaklı ön konsolunda kalite hissi yüksek. R link multimedya ekranı 9 inç, gösterge tablosu ise 12.3 inç ölçüsünde. Kol dayama yerinin ön kısmında ileri-geri kaydırılabilen bir kısım olması kullanışlılığı arttıran bir detay. Aynı anda burayı saklama gözü olarak da kullanıyorsunuz. Kablosuz şarj noktası bu kayar konsola entegre edilmiş. Kablosuz şarj noktası bu kayar konsola entegre edilmiş. Havalandırma ızgaraları sürücü kısmında dikey, yolcu kısmında ise yatay şekilde konumlandırılmış. Ekrandan otomobilin tüm özelliklerini kontrol edebiliyor ve uyarıları anında görebiliyorsunuz. Arka koltukta seyahat eden yolcular için baş ve diz mesafelerinde sorun yok. 3 kişinin rahatlıkla seyahat edebileceğini düşünüyorum.