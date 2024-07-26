Renault'nun ilgi çeken modeli Austral nasıl bir araç? İncelemede
Renault'nun ilgi çeken modeli Austral nasıl bir araç? İncelemede
Bu hafta Otomobil Editörü Murat Öksüz’ün yanında Renault’un Türkiye’de ilgi çeken modellerinden Renault Austral var.
26 Temmuz 2024 | 07:06
Son Güncellenme: 26 Temmuz 2024 | 09:25
Renault Austral 1.3 Techno CVT Esprit Alpine nasıl bir araç? Otomobil editörü Murat Öksüz'ün yorumları şöyle:
1 Renault Austral 1.3 Techno CVT Esprit Alpine versiyonu
Renault Kadjar’ın yerini alan Austral, şimdiye kadar üretilmiş en iyi Renault modeli olarak lanse edildi. Dış tasarım anlamında gerçekten etkileyici. Renault ve Alpine tasarım ekibi tarafından tasarlanan C-Suv segmentinin belirleyici oyuncusu olarak gösteriliyor. Ayrıca belirtelim bu kurşuni mat renk SUV’ye çok yakışmış.
2 Dış tasarım
Austral’ın dış tasarımına baktığımızda göze çarpan ilk detaylar yenilenmiş logosu ve 3 boyutlu hissi veren ızgarası. Markaların son çıkardığı tüm modellerde bu gördüğünüz 3 boyutlu görsel zevki yaşabiliyoruz. Led farlarıyla birleşen ızgara logoyu da içerisinde barındırıyor. Led farlara gelmişken ince formlu farlar 4’e bölünmüş. Sağ ve solda toplam 8 hücreden oluşan bu yapı gece karşıdan araba gelmediği zaman uzun ve ayrıntılı bir şekilde aydınlatıyor. Araç gelince ise tekrar normal far haline dönüyor. Motor kaputu üzerindeki ve çamurluklardaki kat izleri, otomobilin görünümünü güçlendirmek için kullanılmış tasarım öğeleri olarak göze çarpıyor. Yandan balkıdığında siyah çamurluk dodikleri ile dikkat çeken otomobilin aydınlatma gruplarındaki ışık imzaları, otomobilin bir Renault olduğunu ilk bakışta belli eden detaylar.
3 Boyutlar
Dingil mesafesi 2667 mm olan Renault Austral’in uzunluğu 4510 mm, genişliği 1825 mm, yüksekliği 1664 mm.
4 Arka farklar
Esprit Alpine tasarımının sportifliğini Austral’in her çizgisinden görüyoruz. Arka tarafında ise 3D derinlik imzalı, ortadaki logoya kadar uzanan farlar oldukça dikkat çekici durmuş.
5 Bagaj hacmi
Bagaj hacmini koltukların 16 cm ileri geri kayabilmesi ve yatabilmesi sayesinde 500 lt’lik bagaj hacmini 575 litreye çıkarabiliyorsunuz. Koltuklar tam yattığında ise bu rakam 1525 litreye çıkıyor.
6 İç tasarım
İç tasarımı görmek için otomobile bindiğimiz anda bizi Megane E-Tech’den tanıdığımız bir konsol karşılıyor. Otomobilin sürücü odaklı ön konsolunda kalite hissi yüksek. R link multimedya ekranı 9 inç, gösterge tablosu ise 12.3 inç ölçüsünde. Kol dayama yerinin ön kısmında ileri-geri kaydırılabilen bir kısım olması kullanışlılığı arttıran bir detay. Aynı anda burayı saklama gözü olarak da kullanıyorsunuz. Kablosuz şarj noktası bu kayar konsola entegre edilmiş. Kablosuz şarj noktası bu kayar konsola entegre edilmiş. Havalandırma ızgaraları sürücü kısmında dikey, yolcu kısmında ise yatay şekilde konumlandırılmış. Ekrandan otomobilin tüm özelliklerini kontrol edebiliyor ve uyarıları anında görebiliyorsunuz. Arka koltukta seyahat eden yolcular için baş ve diz mesafelerinde sorun yok. 3 kişinin rahatlıkla seyahat edebileceğini düşünüyorum.
7 Motor ve sürüş
Gelelim motor ve sürüşe. 1.3 lt benzinli, 4 silindirli, 12V elektrik altyapılı hafif hibrit (mild hybrid) motor seçeneğine sahip bu SUV. 160 beygir güç ve 270 Nm tork üreten bu motor, gücünü sürekli değişken oranlı (CVT) şanzımanla ön tekerleklere aktarıyor. Sürüş anında bize canlılığını hissettiren bu motor 1607 kg’lık cüsseyi 9.7 saniyede 0’dan 100 km/h hıza ulaştırıyor. Fabrika verilerine göre 180 km/h maksimum hıza sahip. Eco, Comfort, Sport ve Perso (kişisel) olmak üzere 4 farklı sürüş modu sunan Multi-sense ile otomobilin sürüş karakterini, gaz pedalı ve direksiyon tepkilerini kişiselleştirebilmekde mümkün. Vites kolu, direksiyon simidinin sağ üst tarafında. Eskilerin dediği gibi koldan direksiyon. Şanzımana ayrıca direksiyonun arkasındaki kulakçıklardan kumanda edebilmek mümkün. Gerek motor sesi, gerekse yol sesi başarılı şekilde yalıtılmış. Otomobilin WLTP normuma göre ortalama yakıt tüketimi 6.3 lt/100 km. Biz uzun otoyol, şehir içi, trafik, hatta arazi koşullarında test ettik ortalama 7.5 litre bir yakıt tüketimi gördük. CO2 emisyonu ise 143 gram. Yarı hibrit bir üniteye göre biraz yüksek bir rakam gibi duruyor. Renault Austral sürücüsünü yormayan seri bir sürüşe sahip. Süspansiyon sistemi; yol tutuş ve konfor arasında güzel bir denge sağlamış. Bununla birlikte akustik konfor da iyi.