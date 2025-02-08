Yeni Citroen C3 Aircross nasıl bir araç? İncelemede

Markadan yapılan açıklamaya göre 4,39 metre uzunluğa sahip. Auto Show ekibi, modeli İspanya'da incelemiş... İşte inceleme videosu ve markadan yapılan açıklamanın detayları:

1 Yeni C3 Aircross C3 Aircross'un Max donanımlı versiyonu, hafifçe sürücüye dönük 10,25 inçlik renkli bilgi-eğlence ekranına sahip. Bu ekran, akıllı telefonlardan esinlenen bir widget mimarisi kullanıyor. Bu sistem sanal kısayollar, navigasyon, telefon, radyo, uygulamalar ve medya işlevlerine erişim sağlıyor. Kablosuz WiFi işlevi, akıllı telefon yansıtma özelliği ile Apple CarPlay ve Android Auto ile uyumlu çalışıyor.

2 Uzunluk ve bagaj hacmi Yeni C3 Aircross, 4,39 metre uzunluğa ulaşan yeni boyutlarıyla geliyor. Yeni C3 Aircross, geride konumlanan 40/60 oranında katlanan koltuklara sahip. Arka koltuğun 65 mm eğimli olması 460 litrelik bagaj hacmine etki etmiyor.