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Yeni Citroen C3 Aircross nasıl bir araç? İncelemede

Citroën, yeni nesil C3 Aircross modelini mayıs ayında Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor.

08 Şubat 2025 | 11:18
Yeni Citroen C3 Aircross nasıl bir araç? İncelemede

Markadan yapılan açıklamaya göre 4,39 metre uzunluğa sahip. Auto Show ekibi, modeli İspanya'da incelemiş... İşte inceleme videosu ve markadan yapılan açıklamanın detayları:

 

1 Yeni C3 Aircross

Yeni C3 Aircross C3 Aircross'un Max donanımlı versiyonu, hafifçe sürücüye dönük 10,25 inçlik renkli bilgi-eğlence ekranına sahip. Bu ekran, akıllı telefonlardan esinlenen bir widget mimarisi kullanıyor. Bu sistem sanal kısayollar, navigasyon, telefon, radyo, uygulamalar ve medya işlevlerine erişim sağlıyor. Kablosuz WiFi işlevi, akıllı telefon yansıtma özelliği ile Apple CarPlay ve Android Auto ile uyumlu çalışıyor.

2 Uzunluk ve bagaj hacmi

Uzunluk ve bagaj hacmi Yeni C3 Aircross, 4,39 metre uzunluğa ulaşan yeni boyutlarıyla geliyor. Yeni C3 Aircross, geride konumlanan 40/60 oranında katlanan koltuklara sahip. Arka koltuğun 65 mm eğimli olması 460 litrelik bagaj hacmine etki etmiyor.

3 Batarya

Batarya Yeni C3 Aircross 136 HP gücündeki 48V hibrit teknolojisine sahip güç-aktarma sistemi ve tamamen elektrikli olmak üzere iki farklı güç ünitesi ile sunuluyor. Tamamen elektrikli versiyon, 300 km'nin üzerinde menzil vadediyor. Citroën, B-SUV sınıfında ilk kez yeni C3 Aircross modelini elektrikli güç seçeneğiyle birlikte sunuyor. Elektrikli versiyon, 44 kWsa LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya teknolojisi ile birlikte 83 kW/113 HP gücünde bir motora sahip. Elektrikli seçenekte gelişmiş batarya sistemi 26 dakikada yüze 20'den yüzde 80'e şarj olabiliyor. Açıklamaya göre yeni C3 Aircross, e-DCT otomatik şanzımanla donatılan Hybrid 136 versiyonuyla yeni bir güç-aktarma organına sahip. 48V hibrit teknolojisiyle donatılan bu versiyon, yeni nesil 1.2 PureTech motorla donatılıyor. 1.199 cc hacme sahip bu 3 silindirli motor, toplamda 136 HP güç üretiyor. Miller döngüsü ile çalışan motor, zeminin altında bulunan 48 V lityum-iyon batarya ile çalışan 21 kW/28 HP elektromotor ve e-DCT elektrikli çift kavramalı otomatik şanzımanla birleştiriliyor.
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Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
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Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 2 hissede bedelsiz sermaye artırımı var
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