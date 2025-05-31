Yeni Citroen C3 Aircross Türkiye'de satışa çıktı... İşte fiyatı ve özellikleri

"Max" donanımlı versiyonda ise 17 inç elmas kesim alaşım jantlar, ön LED farlar, ön sis farları, Citroen Advanced Comfort süspansiyon ve TEP/kumaş koltuklar, iki tonlu gövde rengi, akıllı telefon ekran yansıtma özelliğine sahip 10,25 inçlik renkli dokunmatik ekran, elektrikli katlanır ve ısıtmalı yan aynalar, 3D navigasyon, kablosuz şarj, elektrokrom dikiz aynası, elektrikli park freni, akıllı uzun far asistanı, aktif güvenlik fren sistemi, yeni "Citroen Head-Up" gösterge, otomatik farlar, ön ve arka park sensörleri, kör nokta uyarı sistemi, hız sabitleyici ve 6 adet hava yastığı sunuluyor. Ayrıca, her iki donanım seviyesinde de metalik gövde rengi opsiyonu bulunuyor.

Yeni Citroen logosunu taşıyan C3 Aircross'un dik tasarımlı ön bölümü, 3 farklı bölüme ayrılan ön far tasarımıyla karakteristik bir ışık imzası sunuyor. Modern bir görünüm ortaya koyan tasarım, çift şeritli marka logosunu belirli unsurlara entegre ediyor. Yandan bakıldığında SUV genlerini ortaya koyan Citroen C3 Aircross, düz tavan çizgisi ve 1,66 metre tavan yüksekliği sayesinde tüm yolculara geniş bir yaşam alanı sağlıyor.